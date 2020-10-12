В одной из школ Имерети коронавирус выявили сразу у 22 учеников и педагогов

Эпидемиологи уже выявили более ста контактов с инфицированными, 120 человек перешли в самоизоляцию, но исследования в Ткибули продолжаются

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. В одной из школ Ткибули (регион Имерети) коронавирус выявили сразу у 18 учеников и четырех педагогов, сообщает Первый канал.

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В самоизоляцию перешли около 120 человек, которые имели контакт с инфицированными. В Ткибули продолжают работать эпидемиологи с целью установления остальных контактов.

По словам мэра города Темура Чубинидзе, пока не принято окончательное решение о переводе школы на дистанционное обучение. Это зависит от результатов исследования и количества выявленных контактов.

"В тех классах, в которых выявлен коронавирус, конечно, учеба продолжится в дистанционном режиме. По остальным классам решение будет принято по результатам исследования", - заявил Чубинидзе.

С началом учебы в школах в Грузии в числе инфицированных все чаще стали появляться школьники, что вынуждает многие учебные заведения снова возвращаться к дистанционному методу обучения.

В Грузии с 1 октября ученики 1-6 классов вернулись в школы крупных городов после долгого перерыва - это решение не касается Аджарии, где одна из наихудших эпидситуаций, а также некоторых школ региона Гурии и Самегрело.

При этом родители школьников с 1 по 6 классы Тбилиси, Зугдиди, Кутаиси или Рустави, которые хотят, чтобы они продолжали учиться дистанционно и не посещали очные занятия в классах, должны заполнить заявку на сайте министерства образования online.emis.ge или обратиться к школе, где регистрацию проведет администрация. Дистанционно продолжают учиться учащиеся с 7 по 12 класс.