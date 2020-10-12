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Акция против регуляций от коронавируса перед зданием парламента Грузии

Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 478

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201012/249686835/Chislo-novykh-sluchaev-koronavirusa-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-478.html

За последние 24 часа скончались шесть человек, из ковид-клиник страны выписаны 211 пациентов, а с начала пандемии вылечились 12 272

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии постепенно уменьшается - за последние сутки выявлено 478. Вчера суточный показатель составлял 523.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 12 272.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 211 человек, с начала пандемии вылечились 6 538 пациентов. Скончались еще шесть человек и летальных исходов стало 91.

В карантине в данное время находятся 5 590 человек, в стационарах – 836, в ковид-гостиницах – 1 393.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

 



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