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Пандемия коронавируса. Работник в защитном костюме во время похорон жертв COVID-19

В Грузии от коронавируса скончался еще один пациент

© AP Photo / Leo Correa
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2367)
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Число скончавшихся от COVID-19 достигло 92, вместе с тем вылечились 6 538 человек, однако в ковид-клиниках остаются тяжелые критические пациенты

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. В Грузии от коронавирусной инфекции скончался еще один пациент, сообщается на официальном сайте StopCov.

Ученик гардабанской школы
© Sputnik / STRINGER
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Это седьмой по счету пациент в Грузии, который скончался от коронавирусной инфекции за последние сутки.

Пациент лечился в травматологическом госпитале Тбилиси. За последние сутки в данной клинике скончались три пациента.

Один пациент был с момента поступления на искусственной вентиляции легких. У троих было множество хронических заболеваний и на их фоне произошло осложнение коронавируса.

"Один пациент с самого начала был в критическом состоянии. Двум пациентам было 70 и 72 года, одному мужчине - 43 года. В случае женщины на лицо было ожирение, ишемическое заболевание сердца и сахарный диабет. Двое остальных перенесли инфаркт головного мозга. Женщину перевели из Кутаиси, а двух пациентов - из разных клиник Тбилиси", - заявил директор клиники Буба Шаламберидзе.

По официальным данным, общее количество зараженных в стране составляет 12 272. Вылечились 6 538 пациентов. Скончались 92.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2367)


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