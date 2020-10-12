В Тбилиси вводятся "точечные ограничения" из-за коронавируса - Минздрав

Эпидемиологи внимательно следят за ситуацией в столице, где распространение коронавируса в последнее время приняло тревожные масштабы

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. В Тбилиси, а также в других регионах страны не планируется вводить масштабные ограничения из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

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В Грузии в случае необходимости будут введены так называемые точечные ограничения.

"Больших масштабных ограничений в Тбилиси не будет. Будут только точечные ограничения, допустим в каком-нибудь медицинском учреждении", - заявил Гамкрелидзе.

По его словам, если в школе выявят новые случаи коронавируса, учебное заведение полностью не закроют. Будет закрыт определенный класс, а дети и педагоги будут переведены в самоизоляцию. Такое же правило будет распространяться на детские сады, которые возобновили работу 12 октября.

Что касается Аджарии, то по словам Гамкрелидзе, в регионе ограничения остаются в силе. Несмотря на то, что в Аджарии стабилизируется эпидемиологическая ситуация, необходимо определенное время, чтобы принять решение насчет снятия ограничений. Гамкрелидзе отметил, что ограничения в Аджарии минимум останутся до тех пор, пока не пройдет хотя бы один инкубационный период.

"Вы знаете, что там не ездит внутренний транспорт, учеба ведется дистанционно, рестораны закрываются после десяти и так далее. Пока стабилизация не спустится до определенной отметки, не будет стабильной ситуации в течение нескольких дней, ограничения останутся. По меньшей мере в течение недели показатели должны снижаться. До этого не рекомендовано снимать ограничительные мероприятия", - подчеркнул Гамкрелидзе.

Как известно, в Аджарии за последние сутки выявили 196 новых случаев коронавируса, это меньше, чем в предыдущие дни.

Вместе с тем Амиран Гамкрелидзе дал советы и политикам. Он призвал их проводить предвыборные встречи на открытых пространствах и обязательно использовать маски.

"Вы знаете, что сейчас политический процесс в стране, предвыборный период. Политики должны стараться проводить встречи с избирателями на открытом пространстве и использовать маски как сами, так и призывать к этому собравшихся людей", - отметил Гамкрелидзе.

В Грузии 5 734 активных случая, из них состояние 50 пациентов критическое.

Общее количество зараженных в стране составляет 12 272. Вылечились 6 538 пациентов. Скончались 92.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.