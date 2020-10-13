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Директор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе

Лекарство от коронавируса Грузия может получить уже в конце октября

photo : Government of Georgia / FB
Общество
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Коронавирус в Грузии: последние новости (2375)
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Грузины не любят стоять в очереди, Минздрав тоже - он нашел пути получения медикамента от COVID-19 в кратчайшие сроки

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузия получит противовирусный препарат "Ремдисивир" 25-30 октября, сообщил журналистам директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

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По его словам, Грузия нашла пути для быстрого ввоза препарата "Ремдисивир" в страну.

"По инициативе правительства и при непосредственном участии министерства здравоохранения осуществится быстрый ввоз нового и наиболее обнадеживающего препарата "Ремдисивир". Это лекарство - роскошь, потому что на данный момент только у Америки есть возможность иметь этот препарат", - сказал Церцвадзе.

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photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia / FB
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Директор тбилисской инфекционной больницы сообщил, что еще несколько стран находятся в процессе закупки препарата.

"Министр здравоохранения сказала, что механизм уже разработан, что было непросто, потому что многие страны стоят в очереди за медикаментом, а также необходимо пройти множество бюрократических процедур. В некоторых случаях доставка лекарства занимает два месяца, хотя мы нашли механизм, по которому доставка возможна за 10-14 дней, и где-то с 25-30 октября граждане Грузии с тяжелой или критической формой коронавируса будут получать "Ремдисивир" в дополнении к лечению", - заявил Церцвадзе.

Он так же сообщил, что относительно в отдаленном будущем будут доступны и моноклональные антитела.

Согласно данным правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 12 841 человека. 6 867 пациентов выздоровели, 102 скончались.

Первый случай инфицирования COVID-19 в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2375)


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