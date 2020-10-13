Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 13 октября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 307 тысяч новых случаев заражения, скончались 4 441 человек

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 13 октября составило 37 423 660 человек, скончались 1 074 817, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 17 912 705, на втором месте Азия – 7 987 606, далее идет Европа – 7 011 756.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 307 403, скончались 4 441 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 37 728 386 выявленном случае инфицирования и 1 078 629 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

Суточный прирост смертности из-за новой коронавирусной инфекции в США составил 408, общее число умерших достигло 219 708.

Соединенные Штаты продолжают оставаться эпицентром пандемии.

По данным ресурса Worldometer, суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Штатах составил 43 864.

Общее количество заражений возросло до 7 993 215.

От опасной инфекции в стране вылечились 5 миллионов 128 тысяч американцев, проведено 118 миллионов 489 тысяч тестов на выявление COVID-19.

Американская компания Johnson&Johnson сообщила, что вынуждена приостановить испытания своей вакцины от COVID-19. А это значит, что желающие принять участие в проводимом сейчас эксперименте не получат тестируемый препарат.

"Дальнейшее предоставление нашей вакцины приостановлено из-за необъясненной болезни у участника исследования", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте компании. Отмечается, что состояние заболевшего сейчас изучается. Дополнительная информация появится позже.

23 сентября американская корпорация Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний своей вакцины. В нем принимают участие почти 60 тысяч добровольцев.

Пандемия наложила свой отпечаток и на предвыборную гонку в Америке. Переболевший коронавирусом президент США Дональд Трамп упрекнул американские СМИ в игнорировании того факта, что кандидат от демократов на ноябрьских выборах Джо Байден кашляет.

«Байден кашляет, отхаркивается и трогает пальцами свою маску, а фейк-ньюс даже и не думает освещать это. «Журналистика» достигла низшего уровня в истории», - написал американский лидер в Twitter.

Трамп посетовал на то, что ведущим американским СМИ «наплевать на это».

2 октября стало известно, что у Дональда Трампа и его супруги Меланьи обнаружен COVID-19. В этот же день американского лидера с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида, где он провел три дня.

При этом результаты тестирования Джо Байдена, который за несколько дней до этого участвовал с Трампом в предвыборных очных дебатах, показали отрицательный результат.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Суточный прирост смертности из-за новой коронавирусной инфекции в Индии достиг 816, общее число смертей от опасного вируса достигло 109 150, сообщает Минздрав азиатской страны.

Число случаев заражения за последние 24 часа увеличилось на 66 732 до 7 120 538.

По данным портала Worldometer, от опасного вируса выздоровели 6 149 535 жителей Индии.

Индия занимает второе место в мире по заболеваемости COVID-19.

Бразилия перешагнула отметку в пять миллионов заболевших COVID-19, пятая часть которых проживает в штате Сан-Паулу. Об этом в среду сообщило министерство здравоохранения страны. Жертвами вируса стали более 148 тысяч бразильцев. Общее число инфицированных составляет 5,1 миллиона человек, 151 тысяча скончались.

Ситуация с коронавирусом в Бразилии постепенно улучшается, хоть и остается достаточно сложной. За минувшие сутки в стране выявили 31,6 тысячи новых случаев заражения COVID-19, 734 человека погибли. На этом фоне среднесуточные показатели выглядят заметно ниже: около 27 тысяч новых случаев и 631 погибший.

Минздрав страны, теперь возглавляемый генералом, рапортует, что из пяти миллионов человек почти 4,4 миллиона выздоровели, а 461 тысяча все еще находятся под наблюдением врачей. Очередной миллион заболевших Бразилия набрала чуть более чем за месяц.

Бразильский Национальный совет по образованию опубликовал во вторник рекомендации по организации учебного процесса в 2020 и 2021 учебных годах. Удаленный режим обучения в школах и вузах может быть продлен до декабря следующего года, а 2020 учебный год, вероятно, плавно перейдет в 2021.

Ситуация в мире

Темпы распространения коронавируса в мире осенью 2020 года уже втрое превысили апрельские показатели. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число выявленных в мире за сутки случаев заражения коронавирусом достигло 338,7 тысячи.

В Колумбии число инфицированных приближается к миллиону – в стране официально зафиксировано 919 083 случая заражения коронавирусом COVID-19. Погибли 27 985 человек. Колумбия занимает пятое место в рейтинге по количеству зараженных в мире.

Сложной остается ситуация в Европе. На континенте по числу зараженных лидирует Россия, следом идут Испания и Франция.

Страны принимают новые ограничительные меры из-за второй волны коронавируса. Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что крупные немецкие города будут ужесточать ограничения в случае, если число выявленных случаев коронавируса будет превышать отметку в 50 на 100 тысяч жителей в течение недели.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки выросло на 4 122, скончались еще 13 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости вирусом в стране.

Днем ранее сообщалось о 2 467 новых случаях заражения и шести летальных исходах.

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По данным института, за все время в ФРГ зафиксировали 329 453 случая заражения коронавирусом и 9 634 смерти среди пациентов с COVID-19. Выздоровели около 279,3 тысячи инфицированных.

Крупнейшие компании Германии отменили в этом году новогодние корпоративы. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на опрос среди топ-менеджеров. Такое решение приняли уже больше половины из 30 немецких концернов с самой большой капитализацией. Пока только Немецкая фондовая биржа не согласилась оставить своих сотрудников без праздника. Правда, их ждет альтернативный формат в виде рождественского базара под открытым небом с палатками, где будут продавать традиционные сосиски и разливать глинтвейн.

В Испании число инфицированных составляет более 861 тысячи человек, скончались 32 929.

В Мадриде действует режим чрезвычайного положения ("режим тревоги"). МВД Испании мобилизовало в столице дополнительный контингент из 7 000 полицейских и служащих гражданской гвардии. Они будут контролировать въезд и выезд из столицы и еще девяти муниципалитетов Мадридского региона. Местным жителям рекомендовано не покидать дома без надобности, однако полноценный режим самоизоляции в столице пока не введен.

Вторая волна коронавируса ощущается и в Италии. По показателям инфицирования страна почти достигла пика весенних показателей.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за все время эпидемии составляет 359 569. В настоящее время заражены 82 764 человека - на 3 689 больше, чем днем ранее. Количество актуально зараженных (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растет уже более двух месяцев и за это время увеличилось почти в семь раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста зараженных - теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста. К этому времени в Италии умерли 36 205 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония».

С учетом эпидситуации в стране власти Италии продлили режим ЧС, введенный в связи с пандемией до 31 января, а также сделали ношение масок обязательным даже на улицах. Сохраняется также требование по использованию этого антивирусного аксессуара на рабочем месте. Сумма штрафа за несоблюдение масочного режима сильно ударит по карману нарушителей и будет варьироваться между 400 и 1 тысячи евро. При этом вводится ряд важных исключений. Так, маски можно не носить детям до 6 лет, лицам, страдающим от патологий, во время занятий спортом при соблюдении дистанции в 2 метра, а также дома.

В Турции за последние сутки выявлено 1 502 новых инфицированных коронавирусом, общее число зараженных составляет 337 147. Скончались 59 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 8 895.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 294 357 человек вылечились от нового заболевания и что всего за время пандемии было проведено 11 615 715 тестов на коронавирус, 109 301 из которых - за последние 24 часа.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 13 октября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 12 272 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 6 538 пациентов выздоровели, 93 скончались.

В карантине к этому времени находятся 5 590 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 836, в ковид-гостиницах – 1 393.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации - суточный прирост инфицированных выражается в трехзначной цифре.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин, и вводить чрезмерные ограничения. Хотя в стране ужесточен контроль соблюдения уже установленных мер безопасности. Население настоятельно призывают носить маски даже на улице.

С понедельника в стране заработали детские сады, но до открытия практически все дошкольные учреждения прошли проверку на готовность работать в условиях пандемии.

В Грузии все еще действуют ограничения на международные сухопутные, морские и авиасообщения, закрыты границы.