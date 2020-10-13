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Пандемия коронавируса COVID 19. Верующий в маске идет к Храму Гроба Господня. Иерусалим, Израиль

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 13 октября

© AP Photo / Ariel Schalit
В мире
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Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 307 тысяч новых случаев заражения, скончались 4 441 человек

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 13 октября составило 37 423 660 человек, скончались 1 074 817, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 17 912 705, на втором месте Азия – 7 987 606, далее идет Европа –  7 011 756.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 307 403, скончались 4 441 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 37 728 386 выявленном случае инфицирования и 1 078 629 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

Суточный прирост смертности из-за новой коронавирусной инфекции в США составил 408, общее число умерших достигло 219 708.

Соединенные Штаты продолжают оставаться эпицентром пандемии.

По данным ресурса Worldometer, суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Штатах составил 43 864.

Общее количество заражений возросло до 7 993 215.

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© AP Photo / Mahmoud Illean
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От опасной инфекции в стране вылечились 5 миллионов 128 тысяч американцев, проведено 118 миллионов 489 тысяч тестов на выявление COVID-19.

Американская компания Johnson&Johnson сообщила, что вынуждена приостановить испытания своей вакцины от COVID-19. А это значит, что желающие принять участие в проводимом сейчас эксперименте не получат тестируемый препарат.

"Дальнейшее предоставление нашей вакцины приостановлено из-за необъясненной болезни у участника исследования", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте компании. Отмечается, что состояние заболевшего сейчас изучается. Дополнительная информация появится позже.

23 сентября американская корпорация Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний своей вакцины. В нем принимают участие почти 60 тысяч добровольцев.

Пандемия наложила свой отпечаток и на предвыборную гонку в Америке. Переболевший коронавирусом президент США Дональд Трамп упрекнул американские СМИ в игнорировании того факта, что кандидат от демократов на ноябрьских выборах Джо Байден кашляет.

«Байден кашляет, отхаркивается и трогает пальцами свою маску, а фейк-ньюс даже и не думает освещать это. «Журналистика» достигла низшего уровня в истории», - написал американский лидер в Twitter.

Трамп посетовал на то, что ведущим американским СМИ «наплевать на это».

2 октября стало известно, что у Дональда Трампа и его супруги Меланьи обнаружен COVID-19. В этот же день американского лидера с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида, где он провел три дня.

Статуя Свободы в Лас-Вегасе в защитной маске
© AP Photo / John Locher
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При этом результаты тестирования Джо Байдена, который за несколько дней до этого участвовал с Трампом в предвыборных очных дебатах, показали отрицательный результат.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Суточный прирост смертности из-за новой коронавирусной инфекции в Индии достиг 816, общее число смертей от опасного вируса достигло 109 150, сообщает Минздрав азиатской страны.

Число случаев заражения за последние 24 часа увеличилось на 66 732 до 7 120 538.

По данным портала Worldometer, от опасного вируса выздоровели 6 149 535 жителей Индии.

Индия занимает второе место в мире по заболеваемости COVID-19.

Бразилия перешагнула отметку в пять миллионов заболевших COVID-19, пятая часть которых проживает в штате Сан-Паулу. Об этом в среду сообщило министерство здравоохранения страны. Жертвами вируса стали более 148 тысяч бразильцев. Общее число инфицированных составляет 5,1 миллиона человек, 151 тысяча скончались.

Ситуация с коронавирусом в Бразилии постепенно улучшается, хоть и остается достаточно сложной. За минувшие сутки в стране выявили 31,6 тысячи новых случаев заражения COVID-19, 734 человека погибли. На этом фоне среднесуточные показатели выглядят заметно ниже: около 27 тысяч новых случаев и 631 погибший.

Минздрав страны, теперь возглавляемый генералом, рапортует, что из пяти миллионов человек почти 4,4 миллиона выздоровели, а 461 тысяча все еще находятся под наблюдением врачей. Очередной миллион заболевших Бразилия набрала чуть более чем за месяц.

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе
photo: Government of Georgia / FB
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Бразильский Национальный совет по образованию опубликовал во вторник рекомендации по организации учебного процесса в 2020 и 2021 учебных годах. Удаленный режим обучения в школах и вузах может быть продлен до декабря следующего года, а 2020 учебный год, вероятно, плавно перейдет в 2021.

Ситуация в мире

Темпы распространения коронавируса в мире осенью 2020 года уже втрое превысили апрельские показатели. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число выявленных в мире за сутки случаев заражения коронавирусом достигло 338,7 тысячи.

В Колумбии число инфицированных приближается к миллиону – в стране официально зафиксировано 919 083 случая заражения коронавирусом COVID-19. Погибли 27 985 человек. Колумбия занимает пятое место в рейтинге по количеству зараженных в мире.

Сложной остается ситуация в Европе. На континенте по числу зараженных лидирует Россия, следом идут Испания и Франция.

Страны принимают новые ограничительные меры из-за второй волны коронавируса. Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что крупные немецкие города будут ужесточать ограничения в случае, если число выявленных случаев коронавируса будет превышать отметку в 50 на 100 тысяч жителей в течение недели.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки выросло на 4 122, скончались еще 13 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости вирусом в стране.

Днем ранее сообщалось о 2 467 новых случаях заражения и шести летальных исходах.

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По данным института, за все время в ФРГ зафиксировали 329 453 случая заражения коронавирусом и 9 634 смерти среди пациентов с COVID-19. Выздоровели около 279,3 тысячи инфицированных.

Крупнейшие компании Германии отменили в этом году новогодние корпоративы. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на опрос среди топ-менеджеров. Такое решение приняли уже больше половины из 30 немецких концернов с самой большой капитализацией. Пока только Немецкая фондовая биржа не согласилась оставить своих сотрудников без праздника. Правда, их ждет альтернативный формат в виде рождественского базара под открытым небом с палатками, где будут продавать традиционные сосиски и разливать глинтвейн.

В Испании число инфицированных составляет более 861 тысячи человек, скончались 32 929.

В Мадриде действует режим чрезвычайного положения ("режим тревоги"). МВД Испании мобилизовало в столице дополнительный контингент из 7 000 полицейских и служащих гражданской гвардии. Они будут контролировать въезд и выезд из столицы и еще девяти муниципалитетов Мадридского региона. Местным жителям рекомендовано не покидать дома без надобности, однако полноценный режим самоизоляции в столице пока не введен.

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© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
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Вторая волна коронавируса ощущается и в Италии. По показателям инфицирования страна почти достигла пика весенних показателей.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за все время эпидемии составляет 359 569. В настоящее время заражены 82 764 человека - на 3 689 больше, чем днем ранее. Количество актуально зараженных (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растет уже более двух месяцев и за это время увеличилось почти в семь раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста зараженных - теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста. К этому времени в Италии умерли 36 205 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония».

С учетом эпидситуации в стране власти Италии продлили режим ЧС, введенный в связи с пандемией до 31 января, а также сделали ношение масок обязательным даже на улицах. Сохраняется также требование по использованию этого антивирусного аксессуара на рабочем месте. Сумма штрафа за несоблюдение масочного режима сильно ударит по карману нарушителей и будет варьироваться между 400 и 1 тысячи евро. При этом вводится ряд важных исключений. Так, маски можно не носить детям до 6 лет, лицам, страдающим от патологий, во время занятий спортом при соблюдении дистанции в 2 метра, а также дома.

В Турции за последние сутки выявлено 1 502 новых инфицированных коронавирусом, общее число зараженных  составляет 337 147. Скончались 59 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 8 895.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 294 357 человек вылечились от нового заболевания и что всего за время пандемии было проведено 11 615 715 тестов на коронавирус, 109 301 из которых - за последние 24 часа.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 13 октября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 12 272 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 6 538 пациентов выздоровели, 93 скончались.

Пандемия COVID-19. Маски сушатся на веревке в городе Яффа, Тель-Авив, Израиль
© AP Photo / Oded Balilty
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В карантине к этому времени находятся 5 590 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 836, в ковид-гостиницах – 1 393.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации - суточный прирост инфицированных выражается в трехзначной цифре.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин, и вводить чрезмерные ограничения. Хотя в стране ужесточен контроль соблюдения уже установленных мер безопасности. Население настоятельно призывают носить маски даже на улице.

С понедельника в стране заработали детские сады, но до открытия практически все дошкольные учреждения прошли проверку на готовность работать в условиях пандемии.

В Грузии все еще действуют ограничения на международные сухопутные, морские и авиасообщения, закрыты границы.



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