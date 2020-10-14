"Мы пройдем это испытание" - Патриарх Грузии о пандемии коронавируса

Страна должна сделать все для того, чтобы свирепствующая болезнь, уносящая жизни миллионов, была побеждена

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Грузия и грузинский народ пройдут это испытание, посланное Господом, сказал Католикос-Патриарх Всея Грузии Илья II в своей проповеди после праздничного Богослужения в храме Светицховели.

Под испытанием Патриарх подразумевал коронавирус, который с каждым днем все больше и больше распространяется на территории Грузии. За последние сутки в стране было зарегистрировано 680 случаев - это новый антирекорд, который с большим разрывом обошел предыдущие показатели.

"Мы должны сделать все для того, чтобы побороть это испытание, которое послал нам Господь, ту болезнь, которая свирепствует. Надеюсь, что Грузия и грузинский народ одолеет это испытание", - заявил Илия II.

В Грузии в среду, 14 октября, несмотря на пандемию коронавируса, отмечается большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба. Он посвящен Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро. В Грузии 14 октября является официальным выходным.

Светицховлоба на фоне коронавируса: как отмечают праздник во время пандемии >>>

У входа в храм Светицховели в городе Мцхета полицией установлены барьеры, всех верующих просят соблюдать дистанцию и носить маски в обязательном порядке. Также всем, кто заходит в храм, измеряется температура.