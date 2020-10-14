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Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Вербное воскресенье в карантин во время коронавируса

"Мы пройдем это испытание" - Патриарх Грузии о пандемии коронавируса

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201014/249707360/My-proydem-eto-ispytanie---Patriarkh-Gruzii-o-pandemii-koronavirusa.html

Страна должна сделать все для того, чтобы свирепствующая болезнь, уносящая жизни миллионов, была побеждена

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Грузия и грузинский народ пройдут это испытание, посланное Господом, сказал Католикос-Патриарх Всея Грузии Илья II в своей проповеди после праздничного Богослужения в храме Светицховели.

Под испытанием Патриарх подразумевал коронавирус, который с каждым днем все больше и больше распространяется на территории Грузии. За последние сутки в стране было зарегистрировано 680 случаев - это новый антирекорд, который с большим разрывом обошел предыдущие показатели.

"Мы должны сделать все для того, чтобы побороть это испытание, которое послал нам Господь, ту болезнь, которая свирепствует. Надеюсь, что Грузия и грузинский народ одолеет это испытание", - заявил Илия II.

В Грузии в среду, 14 октября, несмотря на пандемию коронавируса, отмечается большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба. Он посвящен Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро. В Грузии 14 октября является официальным выходным.

Светицховлоба на фоне коронавируса: как отмечают праздник во время пандемии >>>

У входа в храм Светицховели в городе Мцхета полицией установлены барьеры, всех верующих просят соблюдать дистанцию и носить маски в обязательном порядке. Также всем, кто заходит в храм, измеряется температура.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2388)


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