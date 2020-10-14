Грузия может мобилизовать для пациентов с коронавирусом 5,5 тысячи коек

По последним данным, в больницах страны лечатся около 2,2 тысячи пациентов с диагнозом COVID-19. Остальные находятся дома или в карантинных зонах

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. В Грузии в клиниках, специализированных на лечении пациентов с коронавирусом, на данный момент мобилизовано 3,5 тысячи коек, в случае необходимости сектор здравоохранения может выделить еще около двух тысяч мест, заявила на брифинге глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

"Мы пройдем это испытание" - Патриарх Грузии о пандемии коронавируса >>>

На сегодня в стране 6 362 активных случаев коронавирусной инфекции. По словам министра, по последним данным в больницах лечатся около 2,2 тысячи пациентов с COVID-19. Остальные находятся дома или в специально отведенных карантинных зонах, в гостиницах.

"Успешно функционируют и ковид-гостиницы, осуществляются консультации семейных врачей. Большая часть активных пациентов лечатся в ковид-гостиницах и домах", – отметила Тикарадзе, добавив, что увеличение количества инфицированных не вызовет дефицита коек.

По словам главы Минздрава, нужно учесть, что пациенты как инфицируются, так и излечиваются, следовательно, и места освобождаются.

Что касается введения ограничений в Тбилиси, то на эту тему идут разговоры, но конкретное решение не принято, пояснила Тикарадзе.

"Мы обсуждали это на совете. Решение не принято. Пока у нас локальные ограничения, поскольку они хорошо работают как на примере школ, так и на примере других институциий. Однако обсуждение продолжится и, в случае необходимости, мы примем те нужные меры, которые разорвут цепь инфекции", – подчеркнула Тикарадзе.

В стране за последние сутки от коронавируса выздоровели 292 пациента. Скончались – 107 (плюс 7 за сутки). В карантине в данное время находятся 5 590 человек, в стационарах – 836, еще 1 393 – в ковид-гостиницах.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.