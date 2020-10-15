В Грузии одна за другой стали закрываться школы и детские сады

В стране растут не только новые случаи инфицирования COVID-19, но и день ото дня среди зараженных увеличивается и количество детей и педагогов

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Самая престижная школа в Тбилиси - Первая классическая гимназия перешла на дистанционный режим работы - у одного из педагогов выявили коронавирсу, написала в соцсети директор гимназии Тамар Капанадзе.

Коронавирус прервал работу нескольких детских садов в Тбилиси сразу после их открытия>>

Коронавирус выявили у педагога грузинского языка и литературы, после чего было принято решение перейти до 21 октября на онлайн-обучение.

"Дорогие родители, ученики и педагоги! Сегодня у педагога грузинского языка и литературы нашей школы Маки Сахурия подтвердили коронавирус. (Она сама написала в соцсети и ее имя я пишу, согласовав с ней). В пятницу в первой половине дня она находилась в школе, симптомы у нее выявились в воскресенье вечером, поэтому маловероятно, что она была заразна в пятницу в первой половине дня. Так что у нас нет никакой основы для паники", - написала Капанадзе.

Из-за коронавируса на дистанционный режим работы на 12 дней перешла и тбилисская 173 школа.

"Коронавирус выявили у педагога нашей школы, она беременна и уже проходит курс лечения. Мы получили рекомендацию перевести в самоизоляцию на определенное время всех, кто контактировал с ней. У многих педагогов был контакт с ней, поэтому на 12 дней мы перешли на дистанционное обучение, вся школа", - заявила директор школы Лия Тушури.

Коронавирусная инфекция выявлена у ученика и педагога частной школы "Прогресс" в Кутаиси. Вирус установлен у ученика первого класса, инфицирован и педагог этого же класса.

Коронавирус выявлен в еще одной кутаисской школе - школе имени академика И. Джавахишвили "Имеди. Инфицирован педагог, из-за чего школа на неделю перешла на онлайн-обучение.

Неблагоприятная ситуация и с детскими садами, которые начали работать всего несколько дней назад. В Тбилиси закрылись уже 13 детских садов. У части сотрудников выявили коронавирус, а часть имела контакт с инфицированными. Они находятся в самоизоляции под наблюдением.

Напомним, что учебный процесс в детских садах после длительной паузы возобновился 12 октября.

В Грузии с 1 октября ученики 1-6 классов вернулись в школы крупных городов после долгого перерыва - это решение не касается Аджарии, где наихудшая эпидситуация, и некоторых школ региона Гурии и Самегрело.

Родители школьников с 1 по 6 классы Тбилиси, Зугдиди, Кутаиси или Рустави, которые хотят, чтобы они продолжали учиться дистанционно и не посещали очные занятия в классах, должны заполнить заявку на сайте министерства образования online.emis.ge или обратиться к школе, где регистрацию проведет администрация. Дистанционно продолжают учиться учащиеся с 7 по 12 класс.