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Причина смерти не только COVID-19 – подробности о жертвах коронавируса в Грузии

© photo: Sputnik / Ilya Naimushin
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2394)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201015/249714498/Prichina-smerti-ne-tolko-COVID-19---podrobnosti-o-zhertvakh-koronavirusa-v-Gruzii.html

И на этот раз коронавирус стал смертельным заболеванием для людей пожилого возраста, страдающих хроническими заболеваниями

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии скончались четверо инфицированных коронавирусом пациентов.

Одной из умерших пациенток была 83-летняя жительница Тержолы (Имерети).

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Как рассказал директор клиники "Терджоламед" Давид Саришвили, пациентка поступила в медучреждение накануне в тяжелом состоянии. У нее был ряд хронических сопутствующих заболеваний.

Еще двое скончавшихся – это 87-летняя женщина и 65-летний мужчина, которые проходили лечение в Аджарии.

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© photo: Sputnik / Evgeny Samarin
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По данным Минздрава Аджарии, 8 октября 87-летняя инфицированная коронавирусом женщина была госпитализирована в Республиканскую больницу в Батуми. У нее была двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность, респираторный дистресс-синдром, хроническая сердечная недостаточность и артериальная гипертензия.

9 октября в клинику "Медцентр" поступил мужчина 65 лет с двусторонней пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, острой почечной недостаточностью, острой сердечной недостаточностью, инфарктом мозга, сахарным диабетом и лимфоцитарным лейкозом.

Подробности об еще одном скончавшемся пациенте пока не поступали.

На сегодняшний день с момента начала пандемии в Грузии подтверждено 14 440 случаев коронавируса, 7 367 человек выздоровели, 113 пациентов скончались.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2394)


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