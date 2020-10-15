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Сотрудники тбилисского аэропорта в защитных медицинских масках в зале прилета. Власти Грузии принимают меры против коронавируса

В Грузии изменили правила карантина для своих

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2406)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201015/249716067/V-Gruzii-izmenili-pravila-karantina-dlya-priezzhikh.html

На сегодняшний день карантин является обязательным как для граждан Грузии, так и иностранцев

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Граждане Грузии, прибывающие в страну из-за границы, смогут избежать карантина при наличии ПЦР-теста на коронавирус, заявил премьер-министр Георгий Гахария после заседания правительства в четверг.

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На сегодняшний день карантин является обязательным как для граждан Грузии, так и иностранцев. Приезжие должны находиться в карантинной зоне в течение восьми дней после пересечения границы. А перед тем, как покинуть карантинную гостиницу, сдать тест на коронавирус.

"Гражданам Грузии не понадобится карантин после расширения авиасообщения. После того, как откроются новые рейсы, изменится схема карантина для наших граждан. Те граждане, у которых будет результат ПЦР-теста, больше не будут помещаться в карантинную зону, а будут переходить на самоизоляцию. Для остальных будет действовать карантинная зона", - сказал Гахария.

С начала сентября эпидемиологическая ситуация в Грузии резко ухудшилась. За последние сутки было выявлено 919 случаев заражения COVID-19. Это абсолютный антирекорд в стране с начала пандемии, до этого этот показатель колебался в районе 500-600.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2406)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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