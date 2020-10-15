Коронавирус добрался до детских садов Тбилиси

Когда хотя бы у одного сотрудника или воспитанника детского сада определяется короноварус, то учреждение закрывается

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. В 14 детских садах Тбилиси зафиксировались случаи инфицирования коронавирусом, сообщил руководитель Агентства управления детскими садами столицы Кахабер Гванцеладзе.

По его информации, из них 12 сотрудники, а двое – воспитанники детских садов. В том случае, если в детском саду зафиксируется хотя бы один случай инфицирования, учреждение закрывается.

"Меры безопасности максимально соблюдены со всех детских садах. Мы выполняем все рекомендации министерства здравоохранения. Посещаемости мало, но родители водят детей в сады как обычно. В понедельник мы не открыли четыре детских сада, а с тех пор закрыли 10. Когда у сотрудника или у воспитанника фиксируется ковидинфекция, мы связываемся с 112 и сад закрывается", - заявил Гванцеладзе журналистам.

Руководитель агентства также перечислил те детские сады, где зафиксировали коронавирус. Это детский сад №36, №99, №89, №53, №4, №29, №153, №35, №16, №21, №72, №93, №190 и детский сад "Хуткунчела".

Учебно-воспитательный процесс в детских садах Тбилиси возобновился с 12 октября.

Согласно новым правилам, родители, придя в детский сад, увидят стикеры, определяющие, где они должны стоять вместе со своим ребенком. По указателям на стикерах можно будет определить возрастные категории групп: от двух до трех лет, от трех до четырех лет, от четырех до пяти лет и от пяти до шести лет.

Родители должны будут стоять именно на том месте, на котором указан возраст их ребенка. После этого воспитатель выйдет из здания в экипированном халате, перчатках, маске и заберет у родителя ребенка. Затем воспитанникам измерят температуру и заведут в здание.

Если в момент прихода ребенка в детский сад у него будет зафиксирована температура, родитель получит рекомендацию позвонить в "112". А если температура у ребенка поднимется в течение дня, то уже воспитатель поместит воспитанника в т. н. изоляционную комнату к медсестре, которая одета в специальную экипировку. Там ребенок будет ждать родителей. В том случае, если они опоздают, детский сад позвонит в "112". Все индивидуальные случаи будут рассмотрены по отдельности.

В детских садах Тбилиси каждые два часа будут проветривать комнаты, а все воспитатели во время учебно-воспитательного процесса будут в масках. В новом перечне правил изменились и условия использования игрушек в детсадах. В частности, не разрешено использовать игрушки, которые нельзя стирать или дезинфицировать.