Где больше инфицированных? Ковид-география Грузии

Грузинская столица находится на втором месте по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявили 887 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, из них большая часть приходится на черноморский край Аджарию, сообщила журналистам руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 887>>

В частности, в Аджарии за сутки выявлено 342 новых случая, тогда как накануне сообщалось о 286 случаях. Что касается Тбилиси, то за сутки в столице выявили 277 новых случаев (366 накануне).

Растет количество новых пациентов и в Имерети - здесь выявлено 198 новых случаев (накануне сообщалось о 104).

Что касается остальных регионов страны, то там сравнительно лучшее положение.

Регион Количество новых случаев Самегрело - Земо Сванети 22 Гурия 11 Шида Картли 12 Квемо Картли 3 Мцхета-Мтианети 10 Кахети 7 Самцхе-Джавахети 3 Рача-Лечхуми 2

Всего в Грузии 7 714 активных случаев, из них в критическом состоянии более 70 пациентов.

В тбилисской инфекционной больнице лечатся 62 инфицированных.

Общее количество зараженных в стране составляет 15 327, больше половины из них выздоровели. Скончались с начала пандемии 124 пациента с COVID-19.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.