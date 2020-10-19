Советы эпидемиологов: как вести себя инфицированным бессимптомным в зонах карантина

Выписке из карантинных зон подлежат те пациенты, которые провели в карантине 10 дней после положительного теста и еще три дня после отсутствия каких-либо симптомов

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний NCDC опубликовал рекомендации для инфицированных коронавирусом граждан, которые находятся в карантинной зоне или самоизоляции.

Речь идет о легких и бессимптомных пациентах.

"Следуйте рекомендациям врача по уходу за собой и приему лекарств. Если вы бессимптомный пациент и у вас появилась температура, кашель, чихание или другие респираторные симптомы, немедленно свяжитесь с медицинским персоналом, находящимся в карантинной зоне или позвоните в службу "112", - говорится в сообщении.

В Центре по контролю заболеваний также уточняют, что выписке из карантинных зон подлежат те пациенты, которые провели в карантине 13 дней: 10 дней после положительного теста на коронавирус и еще три дня после отсутствия каких-либо симптомов . При этом по истечению срока уже нет необходимости делать повторный ПЦР-тест.

Пациентам рекомендуют мыть руки в течение не менее 20 секунд или обрабатывать их специальным раствором, содержащим спирт. Кроме этого, во время кашля или чихания советуют прикрывать рот локтем, правильно носить маску и не нарушать правил самоизоляции.

Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявил, на сегодняшний день в Грузии количество бессимптомных пациентов колеблется от 30 до 40%.

Бессимптомные пациенты спустя 12 дней безо всяких тестов свободны от карантина и самоизоляции. В том случае, если у них возникнут какие-нибудь симптомы, они обязаны сделать ПЦР-тест. Если он будет положительным, за пациентом будут наблюдать согласно разработанному протоколу.