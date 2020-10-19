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Скорая помощь 112 на улицах Батуми, Аджария

В Аджарии среди инфицированных коронавирусом все больше детей

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2440)
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Sputnik Грузия
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Помимо несовершеннолетних, в Аджарии от коронавируса лечатся также 30 беременных, 79 пациентов находятся в реанимации

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. В Аджарии за последние сутки выявили 360 новых случаев коронавирусной инфекции, в ковид-клиниках лечатся 20 несовершеннолетних пациентов, сообщает Минздрав Аджарии.

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В Аджарии за последние сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 172 пациента. В целом, количество выздоровевших в регионе составляет 5 191.

Всего в ковид-центрах лечатся 640 пациентов, в том числе 30 беременных. В реанимации находятся 79 пациентов. Свободных коек осталось 36. 

В ковид-гостиницах остаются 1 003 пациента, из них 82 несовершеннолетние.

Дома под наблюдением врачей лечатся более 1,5 тысячи инфицированных.

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photo: City Hall of Zugdidi Municipality / FB
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За последние сутки в Аджарии от коронавируса скончался один человек – 69-летний мужчина, который лечился в Республиканской больнице.

В результате коронавирусной инфекции в Грузии за последние сутки скончались семь пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии к 19 октября составляет 143.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 186. Таким образом с начала пандемии к 19 октября общее количество зараженных в стране составляет 18 663.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 278 человек. Общее число вылечившихся составило 8 338.

Вчерашний суточный показатель инфицированных составлял 1 192.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2440)


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