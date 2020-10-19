Хватит ли в больницах Грузии мест для инфицированных коронавирусом?

Суточный показатель инфицирования в стране стал уже выражаться в четырехзначной цифре - за последние сутки выявлено 1 186 новых случаев COVID-19

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. На утро 19 октября в Грузии было свободно 900 коек для пациентов с коронавирусом, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.

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Из 1186 новых случаев коронавируса, выявленных за последние сутки в Грузии, около 20-25% нуждались в госпитальном лечении, отметил он.

Что касается случаев опоздания бригад скорой медицинской помощи на вызовы, то, по словам Гамкрелидзе, система перегружена, но он выразил надежду, что скоро все наладится.

"Мы с 300 новых случаев вдруг поднялись до 500, а затем до 800, 1 100. К этому нелегко адаптироваться. Но я уверен, что это тоже урегулируется", - заявил Гамкрелидзе.

Глава центра по контролю заболеваний еще раз обратил внимание на значение выполнения рекомендаций в борьбе с коронавирусом. По его словам, несмотря на призывы и предупреждения не собираться в ресторанах и кафе-барах после десяти часов, собрания из Тбилиси теперь перенесли в Мцхета.

"Нельзя этого делать, мы играем с огнем. В основном во время таких собраний происходит распространение. Если будем следовать всем правилам, поверьте, мы выйдем из этой пандемии с наименьшими потерями", - отметил Гамкрелидзе.

По решению правительства, с 16 октября в Тбилиси и Имерети рестораны, кафе-бары, а также все развлекательные учреждения работают до десяти часов.

Согласно данным тестирования, на один миллион населения в Грузии делают 213 тысяч ПЦР-тестов, к этому добавляются сто тысяч тестов, основанных на антиген.

"Среди стран Евросоюза мы где-то посередине. Так что, несмотря на то, что в течение последнего месяца серьезно ухудшается эпидемиологическая ситуация, все это пока управляемо. Управляемо как в эпидемиологическом плане, так и в плане медицинской помощи", - заявил Гамкрелидзе.

В результате коронавирусной инфекции в Грузии за последние сутки скончались семь пациентов. На данный момент общее количество летальных исходов достигло 143.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 186. Таким образом с начала пандемии к 19 октября общее количество зараженных в стране составляет 18 663. Вылечились 8 338.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.