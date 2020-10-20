Какие сезонные вирусы уже циркулируют в Грузии?

В Грузии уже начата активная подготовка к сезону гриппа, в страну завезено 25 тысяч доз вакцины и ожидается поступление еще 110 тысяч

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Аденовирус, риновирус – это те сезонные вирусы, которые уже циркулируют в Грузии.

Как заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе, пока вирус гриппа в стране не встречается. Не встречаются и другие виды коронавирусных инфекций.

Вирус гриппа и дефицит вакцины в период пандемии: что происходит в Грузии?>>

Эпидемиолог отметил, что в страну уже завезено 25 тысяч доз вакцины от гриппа, из них использовано только 3,5 тысячи.

В первую очередь в стране вакцинируют тех людей, которые входят в риск-группы. Это беременные, пожилые люди, дети и лица с хроническими заболеваниями.

"Кстати, беременные активные. Вакцинируются воспитатели детских садов, бенефициары домов для престарелых, также детские дома, больные с ВИЧ, гепатитом", – заявил Гамкрелидзе.

Грузия помимо тех 25 тысяч доз закупила дополнительно 110 тысяч доз вакцины от гриппа. Сто тысяч доз должно поступить в конце октября – в начале ноября для вакцинации более расширенного круга лиц.

Глава центра по контролю заболевания подчеркнул, что в стране нет культуры вакцинации от сезонного гриппа. Он разъяснил почему страна не приобрела больше вакцины от гриппа.

"Если сегодня в стране будет 1,5 миллиона дозы вакцины, около 70% останутся неиспользованными, поскольку нет культуры вакцинации. Поэтому будет 300 тысяч доз вакцины от гриппа, и посмотрим, сколько человек сделают прививки. Конечно, понятно, что в условиях коронавируса прививку сделают гораздо больше людей. В том случае, если нам понадобится больше, в ноябре закупим дополнительную партию вакцины", – сказал Гамкрелидзе.

Вакцина от гриппа изготавливается в конце августа, поскольку штамм меняется каждый год. Всемирная организация здравоохранения дает рекомендацию о создании вакцины конкретного штамма в мае-июне. Затем начинается производство вакцины.

В Грузии вакцинировать от гриппа начали с 2014 года. В первый год в страну завезли пять тысяч доз, в следующем году – десять тысяч, затем 15 тысяч, 20 тысяч и так далее.

"Я помню, когда мы завезли 40 тысяч доз, две тысячи остались неиспользованными. Также, в прошлом году мы завезли сто тысяч доз вакцины. Неиспользованным и остались порядка 500 вакцин", – отметил Гамкрелидзе.

Как грипп, так и коронавирус имеют схожие характерные симптомы – это высокая температура, кашель, боль в горле и мышцах, головная боль и другие. Что касается непосредственно COVID-19, то одним из наиболее отличительных симптомов этого вируса является потеря обоняния и вкуса. Однако дать точный ответ, заболели вы коронавирусом или гриппом, сможет только лабораторный тест.