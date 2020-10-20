Контактировавшие с зараженными должны делать тесты каждые 48 часов - Минздрав

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Люди, контактировавшие с зараженными коронавирусом, должны уходить на самоизоляцию, а ПЦР-тест рекомендуется сделать несколько раз, с промежутками в 48 часов, так как одного тестирования бывает недостаточно, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Особенно это касается тех, кто имеют постоянный контакт с инфицированными, например, врачей.

"На второй день после контакта тест может быть отрицательным. У нас много таких случаев. Тестирование нужно проводить один раз в 48-72 часа. После первого тестирования нет никакой гарантии, что на третий-четвертый и пятый день вирус не выявится", - заявил Гамкрелидзе.

Глава центра по контролю заболеваний отметил, что Грузия рассматривается как страна, где возможно начнутся клинические исследования на моноклональные антитела.

Моноклональные антитела - это один из способов иммунной системы атаковать чужеродные вещества в организме с использованием антител. На данный момент, метод лечения коронавируса по принципу моноклональные антител находится в фазе клинических исследований.

"Медикаменты, основанные на принцип моноклональные анител - это новая эра в медицине. Данные медикаменты созданы не только против коронавируса, лечение антителами, основанными на моноклональном принципе, возможно во время целого ряда заболеваний", - заявил Гамкрелидзе.

По его словам, это один из самых инновационных методов 21 века, который сейчас будет использован в лечении коронавируса.