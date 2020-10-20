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Контактировавшие с зараженными должны делать тесты каждые 48 часов - Минздрав

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Коронавирус в Грузии: последние новости (2455)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201020/249753289/Gamkrelidze-kontaktirovavshie-s-zarazhennymi-dolzhny-delat-testy-kazhdye-48-chasov.html

Грузия рассматривается как страна, где возможно начнутся клинические исследования на моноклональные антител

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Люди, контактировавшие с зараженными коронавирусом, должны уходить на самоизоляцию, а ПЦР-тест рекомендуется сделать несколько раз, с промежутками в  48 часов, так как одного тестирования бывает недостаточно, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Скорая помощь 112
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Особенно это касается тех, кто имеют постоянный контакт с инфицированными, например, врачей.

"На второй день после контакта тест может быть отрицательным. У нас много таких случаев. Тестирование нужно проводить один раз в 48-72 часа. После первого тестирования нет никакой гарантии, что на третий-четвертый и пятый день вирус не выявится", - заявил Гамкрелидзе.

Глава центра по контролю заболеваний отметил, что Грузия рассматривается как страна, где возможно начнутся клинические исследования на моноклональные антитела.

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photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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Моноклональные антитела - это один из способов иммунной системы атаковать чужеродные вещества в организме с использованием антител. На данный момент, метод лечения коронавируса по принципу моноклональные антител находится в фазе клинических исследований.

"Медикаменты, основанные на принцип моноклональные анител - это новая эра в медицине. Данные медикаменты созданы не только против коронавируса, лечение антителами, основанными на моноклональном принципе, возможно во время целого ряда заболеваний", - заявил Гамкрелидзе.

По его словам, это один из самых инновационных методов 21 века, который сейчас будет использован в лечении коронавируса.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2455)


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