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Новый центр Службы спасения 112 в Рустави

Не звоните без надобности: МВД Грузии просит граждан не загружать линию 112

photo: courtesy of Giorgi Kvirikashvili
Общество
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Коронавирус в Грузии: последние новости (2464)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201020/249756331/Ne-zvonite-bez-nadobnosti-MVD-Gruzii-prosit-grazhdan-ne-zagruzhat-liniyu-112.html

Операторам "112" приходится в нынешней ситуации отвечать на более 18 тысяч звонков в день, и не каждому, кто звонит на этот номер, действительно нужна помощь

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. До начало пандемии, за сутки в Центр управления общественной безопасностью "112" в среднем поступало до 13 тысяч звонков, а по сегодняшним данным операторы отвечают на 18 тысяч и более звонков, говорится в заявлении на сайте МВД Грузии.

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Ведомство поясняет, что в процессе управления коронавирусом к "112" добавилась важная функция. В случае наличия симптомов, характерных для коронавируса, граждане могут позвонить на "112". Оператор классифицирует, связанные с вирусом сообщения. Острые случаи передает Центру скорой медицинской помощи, а неострые – семейному врачу.

"Несмотря на созданную в стране эпидситуацию, за сутки в "112" фиксируются около 3 тысяч нецелевых звонков и звонов информационного характера, что затрудняет процесс работы. В результате, те кому реально нужна помощь и секунды имеют решающее значения, могут не связаться с нами, что вызывает недовольство населения", – отмечено в заявлении.

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photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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Вместе с ростом количества инфицированных, растет и нагрузка на линию, говорится в заявлении.

"Мы просим всех проявить максимальную гражданскую ответственность и не звонить на "112" без острой необходимости. Звоните только тогда, когда нужна помощь полиции, скорой помощи и пожарно-спасательной службы. Также связываетесь сразу после появления симптомов коронавируса, чтобы получить соответствующую консультацию семейного врача", – говорится в заявлении.

112 – это номер неотложной помощи, а в случае вопросов информационного типа, связанных с коронавирусом и его управлением, существует другая горячая линия – 144.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2464)


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