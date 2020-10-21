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Тбилисская Республиканская больница

Сеть ковид-клиник в Грузии расширяется – Минздрав

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2474)
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Sputnik Грузия
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К уже существующим больницам, специализирующимся на лечении инфицированных коронавирусом, добавляются еще десять клиник

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Межведомственный координационный совет принял решение подключить к лечению инфицированных коронавирусом пациентов еще 10 клиник, об этом заявила журналистам глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

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По словам министра, четыре клиники будут мобилизованы в Тбилиси, три - в Шида Картли, три - в Имерети, из них две - в городе Кутаиси.

Она также заверила пациентов, что в ковид-гостиницах они будут обеспечены всем необходимым и должным вниманием медиков.

Скорая помощь 112
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Исходя из этого, мы думаем, что нехватки в коечном фонде не будет. Вы знаете, что мы также используем гостиничные помещения. Учитывая, что в этом отношении распространяется неоднозначная информация, и пациенты также видят некоторый риск при переезде в гостиничное пространство, я хотела бы отметить следующее: в гостиничном пространстве мобилизованы бригады врачей и медсестер, которые продолжат наблюдение за ними и лечение, как это происходит в клиниках. Сюда будут помещены пациенты, для которых риск минимален. В настоящее время здесь проходят лечение 1 500 пациентов, и у государства есть возможность еще больше увеличить коечный фонд в этом направлении", - сказала Тикарадзе.

Как заявила министр, на данном этапе в больницах проходят лечение 2 992 пациента, и сегодня большая часть готовится к выписке, а 340 подлежат распределению.

За последние 24 часа в Грузии было зафиксировано 1 351 новый случай инфицирования коронавирусом, всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 21 208 человек. За последние сутки скончались 14 пациентов, тем самым общее число умерших увеличилось до 172. Всего выздоровели 9 002 человека, из них 337 за минувшие сутки.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2474)


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