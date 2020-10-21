Пенитенциарная служба Грузии: коронавирус не обнаружен ни в одной из тюрем Ксани

Служба опровергла информацию телеканала "Мтавари архи", который утверждает, что COVID-19 уже проник за стены пенитенциарных учреждений

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла информацию ТВ "Мтавари архи" о вспышке коронавируса в тюрьмах и заражении заключенных.

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Как говорится в заявлении на сайте Службы, ни в одном из пенитенциарных учреждений Ксани (N10 и N15) вирус COVID-19 не обнаружен ни у продавцов тюремного магазина, ни у сотрудников учреждения, ни у заключенных.

Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" 21 октября распространил информацию о том, что у сотрудников магазина Ксанской тюрьмы подтвержден коронавирус.

"Респондентом телекомпании был адвокат Александр Кобаидзе, который в интервью заявил, что заключенные звонят весь день и говорят, что тюрьма закрыта и в нее нельзя попасть. По нашей информации, коронавирус подтвержден у продавца, который продает там различные товары", - говорится в заявлении.

Специальная пенитенциарная служба заявляет, что это ложь, что ни в одном из пенитенциарных заведений Ксани (N10 и N15) вирус COVID-19 не обнаружен у сотрудников магазина, как ложь и то, что, якобы, "тюрьма закрыта".

"В пенитенциарных учреждениях Ксани действуют только те ограничения, которые введены во всех остальных учреждениях после задействования особых условий в пенитенциарной системе с 5 марта текущего года, исходя из общей эпидситуации. В частности, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса, заключенным приостановили право на длительные свидания, а краткосрочные свидания проходят с использованием стеклянных барьеров. Никакие особые ограничения в пенитенциарных учреждениях в Ксани не действуют", - говорится в заявлении.

Специальная пенитенциарная служба также отмечает, что "Мтавари архи" перепроверил данную информацию в Службе и не получил подтверждения.

"В то же время телеканал проверил информацию в частной компании, которая оперирует в магазинах пенитенциарных учреждений, и компания не подтвердила этот факт, но тем не менее канал распространил ложную информацию, основываясь на интервью адвоката Кобаидзе", - говорится в заявлении.

Специальная пенитенциарная служба призывает всех воздерживаться от распространения схожей ложной информации, которая может вызвать волнения среди заключенных и их семей.

Телеканал "Мтавари архи" распространил в среду информацию, согласно которой заключенные пенитенциарного учреждения №15 в Ксани (регион Мцхета-Мтианети) заявляют, что у продавца тюремного магазина был подтвержден коронавирус.

По их информации, из-за этого администрация тюрьмы устанавливает ограничения на выход осужденных из своих камер.

Эту информацию подтвердил адвокат Лексо Кобаидзе, который сказал, что с ним связались несколько заключенных из Ксанской тюрьмы. По словам Кобаидзе, администрация скрывает эту информацию.