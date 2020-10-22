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Паатаа Имнадзе и Амиран Гамкрелидзе

Пять тысяч случаев в сутки? - когда в Грузии будет пик коронавируса

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1386)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201022/249780957/Pyat-tysyach-sluchaev-v-sutki---kogda-v-Gruzii-budet-pik-koronavirusa.html

В Грузии фиксируется больше случаев, чем ожидалось согласно подсчетам, поэтому прогнозы ноября специалисты должны заново посчитать

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. По предварительным подсчетам, пик коронавируса в Грузии наступит в середине ноября, количество новых случаев в день может достичь трех, четырех и даже пяти тысяч, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

За последние 24 часа коронавирус в Грузии выявили у 1 595 человек, от коронавируса скончались 6 человек. Всего с начала пандемии выявлено 22 803 случая инфицирования, общее число умерших увеличилось составило 178.

Пожилая женщина идет по улице в медицинской маске. В Грузии борются с коронавирусом
© Sputnik / Alex Shlamov
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Гамкрелидзе сообщил, что Центр использует для математического моделирования и тенденций распространения коронавируса три модели.

В частности, используется инструмент моделирования Центра контроля США, который был разработан во время пандемии гриппа в 2009 года и сейчас используется и в отношении коронавируса

Еще одним инструментом является модель инструмент Базельского университета и Института показателей и оценки здоровья США.

"Они являются инструментами определенного математического моделирования. Вводят много разных данных, после чего инструменты считают, приблизительно какой может быть тенденция роста случаев инфекции", - заявил Гамкрелидзе.

Пока страна с небольшим отличием следует прогнозам, но тем не менее в Грузии фиксируется больше случаев, чем ожидалось согласно этим подсчетам, поэтому прогнозы ноября специалисты должны заново посчитать.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1386)


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