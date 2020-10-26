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Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок на рынке

В Грузии ношение масок на улицах может стать обязательным

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Сейчас помимо помещений и транспорта маски в открытом пространстве носит 60-64% населения страны, но эпидемиологи хотели бы довести этот показатель до 95%

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе не исключает, что ношение масок в стране станет обязательным и в открытом пространстве.

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Он выразил удовлетворением тем, что в Грузии люди больше и чаще стали носить маски, и это очень хорошо. По его словам, если ношение масок достигнет 95%, к концу января в Европе удастся спасти 278 тысяч жизней.

"Сегодня в Грузии у нас ношение маски колеблется в пределах 60-64%, и мы надеемся, что эта цифра достигнет 95%, что значительно снизит динамику инфицирования", - заявил Гамкрелидзе.

Пандемия ничем не лучше войны, отметил Гамкрелидзе, добавив, что именно по этой причине медицинская система максимально должна быть мобилизована.

Сотрудник одной из лабораторий столицы Грузии
photo: Giorgi Gakharia / FB
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Эпидемиологи ждут пика коронавирусной инфекции со второй половины ноября.

"Тенденция роста суточного прироста будет продолжаться. Главное, чтобы этот процесс, как и до сих пор, был полностью управляем", - заявил Гамкрелидзе на брифинге.

Гамкрелидзе также отметил, что коронавирус стал третьей по счету причиной смертности населения в мире после ишемических заболеваний и инсульта.

На сегодняшний день из 18 782 активных случаев 25% пациентов находятся в стационарах. Желательно, чтобы данный показатель не превысил 15-20%, отметил глава центра.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случаев заражения. Вылечились 11 370 пациентов. Скончались 215 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2507)


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