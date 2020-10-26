Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 26 октября

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 19 477 882, далее следуют Европа и Азия

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 26 октября составило 42 512 186 человек, скончались 1 147 301, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 19 477 882, на втором месте Европа – 9 255 953, далее идет Азия – 8 870 336.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 438 633, скончались 5 669 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 42 926 013 выявленных случаях инфицирования и 1 152 990 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за сутки второй день подряд превышает 83 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах зафиксировали 83 718 новых случаев заражения, скончались еще 914 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Днем ранее сообщалось о 83 757 новых случаях, что стало рекордом с начала эпидемии, и 943 летальных исходах.

Согласно последним данным университета, всего в США коронавирусом заразились более 8,5 миллиона человек, скончались 224 906 пациентов с COVID-19. Излечились более 3,4 миллиона заболевших.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Количество выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 53,3 тысячи, общее число заболевших превысило 7,81 миллиона человек, следует из данных министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом.

Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 7 миллионов. Число умерших превысило 117 тысяч.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за последние сутки увеличилось на 13 493, сообщает министерство здравоохранения страны.

За все время в Бразилии заразились коронавирусом 5 394 128 человек, в общей сложности с начала эпидемии умерли 157 134 пациента с подтвержденным COVID-19. Вылечились суммарно более 4,8 миллиона заразившихся.

Ситуация в мире

Китай за сутки выявил 20 случаев коронавируса (все ввозные) и 161 бессимптомный носитель, из больниц выписали 20 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 85 810 случаев коронавирусной инфекции, 80 911 человек выздоровели, 265 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 3248, выздоровели - 2 993 человека.

Медики во Франции выявили 52 010 новых случаев коронавируса за сутки, в стране впервые зафиксировано более 50 тысяч суточных заражений с начала эпидемии, следует из данных санитарного агентства республики Santé Publique.

По данным ведомства, всего во Франции подтверждены 1 138 507 случаев COVID-19. В целом скончался 34 761 пациент с коронавирусом, 116 из их числа - за последние сутки.

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Италии бьет рекорд пятый день подряд, там впервые зафиксировали более 20 тысяч заражений за сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, медики в Италии за минувшие 24 часа зарегистрировали 21 273 новых случая заражения и 128 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Общее число зараженных в Италии с начала эпидемии возросло до 525 782, за все время скончались 37 338 человек.

Число выявленных случаев COVID-19 в Испании превысило миллион человек. При этом, как заявил премьер Педро Санчес, реальное число жителей, которые были заражены с начала эпидемии, более 3 миллионов.

Во время первой волны выявлялась только десятая часть. На сегодняшний день, утверждает он, медики фиксируют 70% от реального числа заразившихся.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 19 790, скончался 151 человек, следует из данных минздрава страны.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 873 800 человек, скончались 44 896.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки выросло на 2 017, скончались 72 больных, свидетельствуют данные минздрава страны.

"Сегодня выявлено 2 017 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 361 801. Умерли 72 больных, всего умерших - 9 799. Вылечились сегодня 1 297 пациентов, всего - 314 390", - говорится в сводке минздрава.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 26 октября правительственного сайта StopCov, в Грузии с начала пандемии коронавирус диагностирован у 28 431 человека. Из них 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 10 767 пациентов выздоровели, 201 скончался.

В карантине в данное время находятся 4 112 человек, в стационарах под наблюдением медиков - 3 766, в ковид-гостиницах - 2 268.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации - суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин. Тем временем в городах ужесточен контроль соблюдения уже установленных мер безопасности. Население настоятельно призывают носить маски даже на улице.

С 16 октября рестораны и другие развлекательные заведения в Тбилиси и регионе Имерети на западе страны не смогут принимать посетителей в ночное время, им запрещено работать после 22:00. С 20 октября такое же ограничение ввели в Мцхета.

В Грузии все еще действуют ограничения на международные сухопутные, морские и авиасообщения, закрыты границы.