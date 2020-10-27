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Каха Кукава

Политик Каха Кукава заразился COVID-19

photo: Kakha Kukava / FB
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2513)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201027/249818132/Politik-Kakha-Kukava-zarazilsya-COVID-19.html

Заболевание протекает в легкой форме, из симптомов у лидера партии "Свободная Грузия" только повышенная температура

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. У лидера партии "Свободная Грузия" Кахи Кукава подтвердился коронавирус. Об этом он написал на официальной странице в Facebook.

Врач в защитной маске в клинике
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Болезнь у Кукава проходит в легкой форме, а из симптомов – лишь высокая температура. На данный момент Кукава находится в изоляции и проходит курс лечения на дому. Политик продолжает работать в онлайн-режиме. По словам Кукава его инфицирование не повлияет на предвыборную кампанию.

"Основной симптом у меня – температура. Болезнь проходит в легкой форме. Говорил с врачом и сказали, что я должен быть дома в изоляции. Что касается источника инфицирования, то точно не знаю, но в последние дни я был в Аджарии на встрече и, может быть, заразился там. Все это не отразится на предвыборную кампании", – пишет Кукава.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случая заражения. Погибли 215 человек. Вместе с тем с начала пандемии вылечились уже 11 370 пациентов. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

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"Свободная Грузия" – партия консервативного направления, созданная в 2010 году нынешним лидером партии Кахой Кукавой и его единомышленниками. Партия позиционирует себя как "конструктивную оппозицию" властям, выступая за правовую реформу, увеличение госфинансирования здравоохранения и образования, евроинтеграцию и разрешение конфликтов с Россией.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2513)


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