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Лечение пациентов с коронавирусом - пандемия COVID 19

Более 20 человек умерли в Грузии за сутки от коронавируса

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2517)
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Sputnik Грузия
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Страна обновила свой же антирекорд по летальным исходам среди пациентов с диагнозом COVID-19. Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 262 человека

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В Грузии зафиксировано рекордное число смертей от COVID-19 за сутки – погибло 23 человека, говорится на официальном сайте StopCov.

География смертей от коронавируса по стране >>

Предыдущий суточный рекорд по летальным исходам среди пациентов с диагнозом COVID-19 в Грузии составлял 15 человек. Всего с начала эпидемии коронавирусная инфекция унесла жизни 238 человек. 

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за минувшие сутки увеличилось на 1 824. По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 32 127 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 262 человека, с начала пандемии вылечились 12 632 пациента. Скончались 238.

В карантине в данное время находятся 3 757 человек, в стационарах – 3 847, в ковид-гостиницах – 2 238. 41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2517)


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