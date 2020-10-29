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Газовая плита

Правительство оплатит жителям Грузии часть коммуналки зимой

© Sputnik / Levan Avlabreli
Общество
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Темы:
Правительство Грузии (133)
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Sputnik Грузия
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Государство будет покрывать коммунальные счета населению с ноября по февраль. На эти цели из бюджета выделено 44 миллиона лари

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Правительство Грузии оплатит жителям коммунальные счета за электроэнергию и природный газ за четыре месяца, заявил премьер-министр Георгий Гахария на заседании правительства в четверг.

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Таким образом, на третьем этапе антикризисного плана правительства, государство оплатит населению коммунальные услуги за четыре месяца - ноябрь, декабрь, январь и февраль.

"Мы уже озвучили третью волну антикризисного плана правительства. Она включает помощь как бизнесу, так и социальную поддержку. С первого ноября начинается оплата коммунальных услуг нашим гражданам за зимний период. Это будет четыре месяца, начиная с ноября. Эта помощь коснется каждой семьи, которая потребляет электроэнергию до 200 кВт/ч, а также до 200 кубометров газа, включая плату за воду и уборку. Это тот минимум, чем сегодня правительство может поддержать население", - сказал Гахария.

Вид на старый Тбилиси - район Абанотубани и Калаубани. Городская архитектура - дома в старинном стиле, Мейдан
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Премьер отметил, что те граждане, кто не нуждается в такой помощи, могут с сегодняшнего дня от нее отказаться на основании собственного заявления.

Количество абонентов, которые потребляют ежемесячно менее 200 кВт электроэнергии, составляет 1,2 миллиона, государство выделит 17 миллионов лари (5,3 миллиона долларов) на оплату коммунальных услуг этих граждан.

Также в Грузии 670 тысяч абонентов, которые потребляют до 200 кубометров природного газа в месяц. Для погашения их счетов государство выделит 27 миллионов лари (почти 8,4 миллиона долларов).

Темы:
Правительство Грузии (133)


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