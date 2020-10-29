Новые ID-удостоверения специально для грузинских военных

Новые удостоверения личности, которые получат военные и члены их семей, позволят им пользоваться определенными льготами и скидками при покупке товаров или получении услуг

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Для грузинских военнослужащих и членов их семей будут изготовлены ID-карты нового поколения, сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.

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В рамках инициативы "Все лучшее грузинской армии" грузинские военнослужащие и члены их семей получат новые, улучшенные ID-удостоверения личности. Производство новых карт по американской модели, соответствующих всем современным стандартам, уже началось.

Новые ID-карты будут отличаться высоким стандартом защиты. Документ позволит военнослужащим и членам их семей пользоваться льготами и скидками в различных учреждениях. В связи с этим министерство обороны активно сотрудничает со сферами образования, торговли, спорта, банками и издательствами.

По инициативе министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили ведомство уделяет особое внимание социальным проблемам и создает военнослужащим и их семьям достойные условия жизни в благодарность за их многолетнюю профессиональную военную службу стране.

В частности, в рамках данной инициативы, на горе Махата в Тбилиси началось строительство военного городка, где грузинские военнослужащие смогут приобрести квартиры по льготным ценам.

Строительство "Армейского города" завершится к концу 2022 года. По проекту, на горе Махата будут построены 39 семиэтажных домов, в которых квартиры получат 1 092 семьи военных.