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Резо Гигинеишвиил и Надежда Оболенцева

Резо Гигинеишвили подтвердил, что развелся с третьей женой

photo: nadineobolentseva / instagram
Общество
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Темы:
Светская хроника (370)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201029/249847893/Rezo-Gigineishvili-podtverdil-chto-razvelsya-s-tretey-zhenoy.html

Если в предыдущем браке можно было предположить, что Гигинеишвили и Михалкова не поделили кресло режиссера, то о причине последнего развода Резо остается только догадываться

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Российский режиссер грузинского происхождения Резо Гигинеишвили подтвердил развод со своей третьей женой – бизнесвумен и светской львицей Надеждой Оболенцевой.

Режиссер кино Резо Гигинеишвили
© photo: Sputnik / Evgenia Novozhenina
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Об этом общественность узнала из нового выпуска YouTube-программы Светланы Бондарчук "Света вокруг света", посвященного жителям Патриарших прудов.

Резо Гигинеишвили появляется в выпуске ненадолго, рассказывая в основном о своей дружбе и проектах с писателем Александром Цыпкиным - автором сценария сериала "Беспринципные", который недавно снимался на Патриарших. В беседе с Резо Светлана Бондарчук называет Надежду Оболенцеву его "бывшей супругой", и он эту информацию не отрицает.

Светлана: "Поговорим про фильм, который ты снял для Action!, "Вдовушки", в котором снималась я, твоя уже бывшая супруга Надежда Оболенцева…"

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Резо: "Да, но там снимались еще Тина и Даша, Игорь Угольников, сонный Цыпкин, который считал, что кинематограф – это веселая вещь".

Слухи о том, что Гигинеишвили и Оболенцева развелись спустя год после свадьбы, появились еще в августе. Тогда пара никак не прокомментировала эту информацию.

Резо Гигинеишвили
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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О любовной связи Гигинеишвили и Оболенцевой впервые заговорили в сентябре 2017 года, после официального развода Резо со второй супругой Надеждой Михалковой, дочерью режиссера Никиты Михалкова. Поженилась пара в июле 2019 года, сыграв свадьбу в московском ресторане вместе с любимыми друзьями.

Надежда Оболенцева - москвичка, соосновательница интеллектуального клуба "418". Окончила журфак и факультет искусствоведения. Дважды была замужем, оба раза - за бизнесменами-миллионерами. Кстати, Резо - не первый грузин в жизни Надежды. Среди ее поклонников был фигурист Антон Сихарулидзе.

Темы:
Светская хроника (370)


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