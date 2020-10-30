Наконец-то: Кети Топурия рассекретила свою беременность - видео

Клип, в котором певица появилась с округлившимся животом в пустыне, действительно очень атмосферный и гармоничный

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Солистка группы "А'Студио" Кети Топурия в новом клипе коллектива на песню "Се ля ви" рассекретила свою вторую беременность.

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Слухи о том, что Кети Топурия и ее возлюбленный Лев Деньгов вскоре станут родителями, подтвердились. О беременности певицы говорят уже давно, но до сих пор знаменитость не комментировала эту информацию, хотя и не отрицала.

Сегодня 30 октября состоялась премьера клипа на песню "Се ля ви", в котором звезда предстала в "интересном положении".

"Так совпало, что последнее время в соцсетях часто обсуждают, в положении ли я. Я не комментировала это. Мне хотелось, чтобы об этой важной новости узнали, посмотрев наше новое красивое видео. Когда я была в ожидании своей дочки Оливии, мы сняли клип ''Вот она, любовь'', который остался для меня приятной видеопамятью. И я рада, что в клипе "Се ля ви" вновь запечатлелось мое трепетное и счастливое состояние. Все вышло очень гармонично", - сказала Топурия.

По слухам, Кети на седьмом месяце беременности, пара уже знает пол ребенка, а малыш родится в конце года.

О романе Льва Деньгова и Кети Топурия стало известно в 2019 году. Пара собирается узаконить отношения. За плечами Топурия брак с бизнесменом Львом Гейхманом, от которого у нее пятилетняя дочь Оливия, а также скандальный роман с рэп-исполнителем Гуфом.