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Наконец-то: Кети Топурия рассекретила свою беременность - видео

© photo: Sputnik / Nina Zotina
Общество
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Темы:
Светская хроника (371)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201030/249856409/Nakonets-to-Keti-Topuriya-rassekretila-svoyu-beremennost---video.html

Клип, в котором певица появилась с округлившимся животом в пустыне, действительно очень атмосферный и гармоничный

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Солистка группы "А'Студио" Кети Топурия в новом клипе коллектива на песню "Се ля ви" рассекретила свою вторую беременность.

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Слухи о том, что Кети Топурия и ее возлюбленный Лев Деньгов вскоре станут родителями, подтвердились. О беременности певицы говорят уже давно, но до сих пор знаменитость не комментировала эту информацию, хотя и не отрицала.

Сегодня 30 октября состоялась премьера клипа на песню "Се ля ви", в котором звезда предстала в "интересном положении".

"Так совпало, что последнее время в соцсетях часто обсуждают, в положении ли я. Я не комментировала это. Мне хотелось, чтобы об этой важной новости узнали, посмотрев наше новое красивое видео. Когда я была в ожидании своей дочки Оливии, мы сняли клип ''Вот она, любовь'', который остался для меня приятной видеопамятью. И я рада, что в клипе "Се ля ви" вновь запечатлелось мое трепетное и счастливое состояние. Все вышло очень гармонично", - сказала Топурия.

По слухам, Кети на седьмом месяце беременности, пара уже знает пол ребенка, а малыш родится в конце года.

О романе Льва Деньгова и Кети Топурия стало известно в 2019 году. Пара собирается узаконить отношения. За плечами Топурия брак с бизнесменом Львом Гейхманом, от которого у нее пятилетняя дочь Оливия, а также скандальный роман с рэп-исполнителем Гуфом.

Темы:
Светская хроника (371)


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