Число вылеченных от коронавируса растет – новая эпидстатистика Грузии

Эпидгеография Грузии не изменилась - наиболее "горячими точками" в плане распространения коронавируса по-прежнему остаются Тбилиси, Аджария и Имерети

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 881 пациент и заразились 1 673, заявила на брифинге глава администрации правительства страны Натия Мезвришвили.

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Таким образом, с начала пандемии от вируса вылечились 22 691 пациент, а заразились 38 936.

Из 1 673 новых случаев, в Тбилиси выявлено 684, Аджарии – 351, Имерети – 214, Шида Картли – 98, Самегрело - Земо Сванети – 86, Квемо Картли – 75, Кахети – 52, Гурии – 41, Самцхе-Джавахети – 33, Мцхета-Мтианети – 23, Рача-Лечхуми Квемо-Сванети – 16.

На данный момент в стране количество активных случаев достигает 15 912. В клиниках страны лечатся 4 136 пациентов, из них в тбилисских клиниках – 2 037, Аджарии – 699.

В Грузии к этому времени 511 тяжелых пациентов: в Тбилиси – 256, Аджарии – 77. К аппарату искусственного дыхания подключены 208 человек: в Тбилиси – 91, Аджарии – 76.

В ковид-гостиницах размещены 2 245 человек: 1 145 – в Аджарии, в Тбилиси – 822. В домашних условиях лечатся 9 531 пациент.

В карантинном пространстве 3 001 человек: в Тбилиси – 596, Аджарии – 1 435. В самоизоляции 30 467 человек, из них в Тбилиси – 3 515, Аджарии – 12 996, Имерети – 3 997.

Первый случай коронавирусной инфекции в Грузии был выявлен 26 февраля этого года.