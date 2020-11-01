Самый горячий месяц Грузии – в октябре выявили 32,7 тысячи новых случаев коронавируса

С сентября в Грузии, как и во всем мире, бушует вторая волна коронавируса. Согласно эпидемиологической картине страны самым тяжелым оказался второй месяц осени

Октябрь для Грузии оказался самым горячим в плане эпидемиологической ситуации, в этом месяце в стране выявили 32 771 новый случай коронавирусной инфекции.

Что касается умерших в результате коронавирусной инфекции, то их общее количество только за октябрь достигло 270 пациентов. Это рекордная цифра со дня выявления первого случая коронавируса в стране. В течение полугода Грузии удавалось держать эту цифру в двухзначной отметке.

Больше всего смертей зафиксировано 27 октября (23 смерти), 29 октября (20 смертей) и 31 октября (22 смерти) за сутки. Меньше всего смертей зарегистрировали 4-5 октября – по два случая за сутки.

Больше всего случаев коронавирусной инфекции было выявлено 24 октября – 1 941 случай за сутки. Последний раз трехзначная цифра ковидстатистики была зафиксирована 17 октября – 985 случаев за сутки. Далее новые случаи уже фиксировались в четырехзначной цифре.

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Несмотря на то, что в течение последней недели число выздоровевших коронавирусом значительно превышает инфицированных, в целом, за месяц от инфекции излечились 19 183 пациента.

При этом в течение почти всего месяца количество выздоровевших резко отставало от числа инфицированных, однако с 27 октября наблюдается резкий скачок излечившихся от коронавирусной инфекции. Например, если еще 26 октября за сутки выздоровели всего 215 человек, то 27 октября данная цифра составляла уже 1 262. В течение последующих дней данная цифра с каждым днем увеличивалась, что можно считать положительной тенденцией. Больше всего выздоровевших выявили 30 октября – 2 906.

Горячими эпидточками Грузии остаются три региона – Тбилиси (684 новых случая за сутки), Аджария (351) и Имерети (214).