Самый горячий месяц Грузии – в октябре выявили 32,7 тысячи новых случаев коронавируса

Октябрь для Грузии оказался самым горячим в плане эпидемиологической ситуации, в этом месяце в стране выявили 32 771 новый случай коронавирусной инфекции.
Что касается умерших в результате коронавирусной инфекции, то их общее количество только за октябрь достигло 270 пациентов. Это рекордная цифра со дня выявления первого случая коронавируса в стране. В течение полугода Грузии удавалось держать эту цифру в двухзначной отметке.
Больше всего смертей зафиксировано 27 октября (23 смерти), 29 октября (20 смертей) и 31 октября (22 смерти) за сутки. Меньше всего смертей зарегистрировали 4-5 октября – по два случая за сутки.
Больше всего случаев коронавирусной инфекции было выявлено 24 октября – 1 941 случай за сутки. Последний раз трехзначная цифра ковидстатистики была зафиксирована 17 октября – 985 случаев за сутки. Далее новые случаи уже фиксировались в четырехзначной цифре.
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Несмотря на то, что в течение последней недели число выздоровевших коронавирусом значительно превышает инфицированных, в целом, за месяц от инфекции излечились 19 183 пациента.
При этом в течение почти всего месяца количество выздоровевших резко отставало от числа инфицированных, однако с 27 октября наблюдается резкий скачок излечившихся от коронавирусной инфекции. Например, если еще 26 октября за сутки выздоровели всего 215 человек, то 27 октября данная цифра составляла уже 1 262. В течение последующих дней данная цифра с каждым днем увеличивалась, что можно считать положительной тенденцией. Больше всего выздоровевших выявили 30 октября – 2 906.
Горячими эпидточками Грузии остаются три региона – Тбилиси (684 новых случая за сутки), Аджария (351) и Имерети (214).
|Новые случаи
|Выздоровели
|Всего зараженных
|Всего выздоровевших
|Смертность за сутки
|Смертность, всего
|1 окт
|448
|299
|6640
|3419
|3
|39
|2 окт
|453
|295
|7093
|3714
|4
|43
|3 окт
|471
|278
|7564
|3992
|5
|48
|4 окт
|554
|252
|8118
|4244
|2
|50
|5 окт
|578
|375
|8696
|4619
|2
|52
|6 окт
|549
|268
|9245
|1887
|6
|58
|7 окт
|508
|348
|9753
|5235
|4
|62
|8 окт
|472
|318
|10225
|5553
|4
|66
|9 окт
|527
|313
|10752
|5866
|6
|72
|10 окт
|519
|253
|11271
|6119
|6
|78
|11 окт
|523
|208
|11794
|6327
|7
|85
|12 окт
|478
|211
|12272
|6538
|6
|91
|13 окт
|569
|329
|12841
|6867
|11
|102
|14 окт
|680
|292
|16521
|7159
|5
|107
|15 окт
|919
|208
|14440
|7367
|6
|113
|16 окт
|887
|246
|15327
|7613
|11
|124
|17 окт
|985
|214
|16285
|7827
|4
|128
|18 окт
|1192
|233
|17477
|8060
|8
|136
|19 окт
|1186
|278
|18663
|8338
|7
|143
|20 окт
|1194
|328
|19857
|8666
|15
|158
|21 окт
|1351
|337
|21208
|9003
|14
|172
|22 окт
|1595
|398
|22803
|9401
|6
|178
|23 окт
|1759
|350
|24562
|9751
|5
|183
|24 окт
|1941
|412
|26503
|10163
|10
|193
|25 окт
|1928
|604
|28431
|10767
|8
|201
|26 окт
|1872
|215
|30303
|11370
|14
|215
|27 окт
|1824
|1262
|32127
|13632
|23
|238
|28 окт
|1731
|2197
|33858
|14829
|15
|253
|29 окт
|1709
|2075
|35567
|16904
|20
|273
|30 окт
|1696
|2906
|37263
|19810
|12
|285
|31 окт
|1673
|2881
|38936
|22691
|22
|307