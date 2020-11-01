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Тестирование на коронавирус COVID-19 в столице Грузии

Самый горячий месяц Грузии – в октябре выявили 32,7 тысячи новых случаев коронавируса

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Вторая волна коронавируса в Грузии (28)
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С сентября в Грузии, как и во всем мире, бушует вторая волна коронавируса. Согласно эпидемиологической картине страны самым тяжелым оказался второй месяц осени

Октябрь для Грузии оказался самым горячим в плане эпидемиологической ситуации, в этом месяце в стране выявили 32 771 новый случай коронавирусной инфекции.

Эпидемия коронавируса. Пожилой мужчина в маске идет по улице
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Что касается умерших в результате коронавирусной инфекции, то их общее количество только за октябрь достигло 270 пациентов. Это рекордная цифра со дня выявления первого случая коронавируса в стране. В течение полугода Грузии удавалось держать эту цифру в двухзначной отметке.

Больше всего смертей зафиксировано 27 октября (23 смерти), 29 октября (20 смертей) и 31 октября (22 смерти) за сутки. Меньше всего смертей зарегистрировали 4-5 октября – по два случая за сутки.

Больше всего случаев коронавирусной инфекции было выявлено 24 октября – 1 941 случай за сутки. Последний раз трехзначная цифра ковидстатистики была зафиксирована 17 октября – 985 случаев за сутки. Далее новые случаи уже фиксировались в четырехзначной цифре.

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Несмотря на то, что в течение последней недели число выздоровевших коронавирусом значительно превышает инфицированных, в целом, за месяц от инфекции излечились 19 183 пациента.

При этом в течение почти всего месяца количество выздоровевших резко отставало от числа инфицированных, однако с 27 октября наблюдается резкий скачок излечившихся от коронавирусной инфекции. Например, если еще 26 октября за сутки выздоровели всего 215 человек, то 27 октября данная цифра составляла уже 1 262. В течение последующих дней данная цифра с каждым днем увеличивалась, что можно считать положительной тенденцией. Больше всего выздоровевших выявили 30 октября – 2 906.

Горячими эпидточками Грузии остаются три региона – Тбилиси (684 новых случая за сутки), Аджария (351) и Имерети (214).

  Новые случаи Выздоровели Всего зараженных Всего выздоровевших Смертность за сутки Смертность, всего
1 окт 448 299 6640 3419 3 39
2 окт 453 295 7093 3714 4 43
3 окт 471 278 7564 3992 5 48
4 окт 554 252 8118 4244 2 50
5 окт 578 375 8696 4619 2 52
6 окт 549 268 9245 1887 6 58
7 окт 508 348 9753 5235 4 62
8 окт 472 318 10225 5553 4 66
9 окт 527 313 10752 5866 6 72
10 окт 519 253 11271 6119 6 78
11 окт 523 208 11794 6327 7 85
12 окт 478 211 12272 6538 6 91
13 окт 569 329 12841 6867 11 102
14 окт 680 292 16521 7159 5 107
15 окт 919 208 14440 7367 6 113
16 окт 887 246 15327 7613 11 124
17 окт 985 214 16285 7827 4 128
18 окт 1192 233 17477 8060 8 136
19 окт 1186 278 18663 8338 7 143
20 окт 1194 328 19857 8666 15 158
21 окт 1351 337 21208 9003 14 172
22 окт 1595 398 22803 9401 6 178
23 окт 1759 350 24562 9751 5 183
24 окт 1941 412 26503 10163 10 193
25 окт 1928 604 28431 10767 8 201
26 окт 1872 215 30303 11370 14 215
27 окт 1824 1262 32127 13632 23 238
28 окт 1731 2197 33858 14829 15 253
29 окт 1709 2075 35567 16904 20 273
30 окт 1696 2906 37263 19810 12 285
31 окт 1673 2881 38936 22691 22 307
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (28)


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