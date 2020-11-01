Чем отличаются передача COVID-19 и гриппа? Способы заражения

Очень многие до сих пор не могут отличить симптомы обычного гриппа и новой коронавирусной инфекции, медики предлагают попробовать сделать это по способу передачи

ТБИЛИСИ, 1 ноября — Sputnik. Люди, зараженные коронавирусом нового типа, могут передать его большему количеству людей, индекс же репродукции гриппа оценивают в один - 1,3 человека, тогда как зараженный COVID-19 может передать его десяти и более людям. Это происходит не из-за природы вируса, а по причине слабого иммунитета к нему у популяции.

Об основных различиях в распространении гриппа и коронавирусной инфекции пишет американское издание Huffington Post.

Как отмечается, для обоих вирусов характерна экспансия через так называемые "события-суперраспространители", при которых большое количество людей собираются в одном месте. Однако у коронавируса таких событий гораздо больше из-за слабого иммунитета к этой инфекции у населения.

Еще одно отличие – из-за длительного инкубационного периода бессимптомное и предсимптомное распространение коронавируса может длиться две недели. У гриппа же это "окно" намного меньше – симптомы проявляются уже через три дня после заражения.

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По данным ВОЗ, коронавирусом заразились 45 миллионов человек по всему миру, вирус унес жизни 1,17 миллиона человек. Больше всего зараженных в США – 8,7 миллиона человек, за ними следуют Индия и Бразилия.