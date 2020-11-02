Около двух тысяч студентов-медиков в Грузии уже готовы прийти на помощь врачам

Студенты-старшекурсники прошли недельный ускоренный курс подготовки, который включал как теоретические, так и практические занятия

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. В целях эффективного управления коронавирусом 1 844 студента старших курсов медицинских вузов Грузии прошли подготовку и в случае необходимости смогут помочь врачам ковид-клиник, сообщается на сайте Минобразования.

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Министерством образования, науки, культуры и спорта был специально разработан ускоренный курс обучения "COVID-19" в гибридной форме – как онлайн, так и недистанционно. Соответствующее решение было принято Межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом 28 октября.

Основная цель программы – создание резервной базы для медицинских кадров.

"Недельный курс обучения полностью адаптирован к потребностям и задачам помощников медицинского персонала – студентов-добровольцев в процессе управления пандемией. Программа включает в себя различные направления и тематические лекции по управлению коронавирусом, включая личную безопасность медперсонала, ведение пациентов с COVID-19, эффективное общение в условиях пандемии, психосоциальную помощь инфицированным людям и установление контактов инфицированных", – поясняют в ведомстве.

Видео с материалами курса можно посмотреть на сайте Минобразования. Материалы доступны для студентов старших курсов медицинских образовательных программ всех авторизованных университетов страны.

В учебный процесс активно вовлечены представители Национального учебного центра семейной медицины Министерства здравоохранения и Красного Креста Грузии, а также тренеры Центра оперативного управления неотложной помощи Министерства внутренних дел – "112".

Программа по подготовке студентов " Принципы надзора и управления COVID-19" примет систематический характер и будет продолжена в будущем.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии ко 2 ноября в стране выявлено 42 579 случаев заражения. Вылечились 26 800 пациентов. Скончались 342.