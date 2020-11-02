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Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе

В Грузии в день коронавирусом заражаются более ста медиков - эпидемиолог

photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (34)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201102/249905728/V-Gruzii-v-den-koronavirusom-zarazhayutsya-bolee-sta-medikov---epidemiolog.html

Инфицирование медиков в ситуации, когда суточный показатель новых случаев исчисляется четырехзначной цифрой, серьезно осложняет управление коронавирусом

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. В Грузии в последние дни количество инфицирования медиков немного снизилось, заявил во время видеовключения глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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По его словам, в день в Грузии фиксировалось инфицирование более ста медработников.

"Немного снизился показатель инфицирования наших коллег, медицинского персонала, который каждый день превышал 100. Сегодня у нас 91 случай", - заявил Гамкрелидзе.

В Грузии за последние сутки выявили 1852 новых случая коронавирусной инфекции. По словам Гамкрелидзе, у 70% пациентов наличествуют симптомы, характерные инфекции.

Медицинский работник идет по паалате, предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом COVID 19
© AP Photo / Achmad Ibrahim
В Грузии за сутки от коронавирусной инфекции скончались семь человек

Осенью в Грузии рост случаев коронавируса наблюдается во всех регионах. Согласно существующим прогнозам, данная тенденция сохранится, отметил Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны призвал не ослаблять внимание по превентивным мерам и носить маску везде, где невозможно соблюдать соцдистанцию, в том числе и в открытых местах.

С начала пандемии ко 2 ноября в стране выявлено 42 579 случаев инфицирования коронавирусом, общее число выздоровевших составило 26 800. Скончались 342.

На данный момент в Грузии 15 411 активных случаев. Количество тяжелых пациентов составляет 519, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 230 человек. 

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (34)


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