Ковид-география Грузии: столица остается эпицентром коронавируса

В Тбилиси за последние сутки было выявлено 650 новых случаев COVID-19, затем по числу инфицированных идут Аджария и Имерети

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 1 943 новых случая заражения коронавирусной инфекцией – большая часть из них в столице, сообщает администрация правительства.

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В частности, в Тбилиси выявили 650 случаев. В остальных регионах ситуация следующая:

Аджария – 506, Имерети – 324, Квемо Картли – 46, Шида Картли – 100, Гурия – 47, Самегрело - Земо Сванети – 200, Кахети – 23, Мцхета-Мтианети – 39, Самцхе-Джавахети, Рача-Лечухми и Квемо Сванети – по четыре.

Согласно данным правительства, всего на сегодняшний день в Грузии 15 501 активный случай инфицирования, 4 253 пациента лечится в клиниках, 2 264 – в ковид-гостиницах, а 8 984 – дома. При этом 589 тяжелых пациентов.

По последним данным, в карантине находится 3 080 человек, а на самоизоляции – 28 267.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 44 522 случая заражения. Вылечились 28 633 пациента. Скончались 362.

Суточный показатель инфицирования приблизился к двум тысячам, а эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.