Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 3 ноября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 440,5 тысячи новых случаев заражения, скончались 5 719 человек

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 3 ноября составило 46 403 652 человека, скончались 1 198 569, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 20 616 596, в Европе – 11 296 165, в Азии – 9 305 253.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 440 577, скончались 5 719 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 46 876 663 выявленных случаях инфицирования и 1 205 020 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

Число инфицированных коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 48 780 человек и составило 9 567 543. По-прежнему высока в стране и смертность – жертвами COVID-19 за сутки стали 260 человек, а общее число – 236 997.

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи в интервью газете Washington Post заявил накануне, что США надо приготовиться к очень болезненным последствиям пандемии, и сравнил подход к проблеме двух претендентов на Белый дом – Дональда Трампа и Джо Байдена.

Фаучи уже неоднократно возлагал вину за катастрофическую ситуацию в стране на действующую администрацию. Команда Трампа обвинила ученых во главе с Фаучи в политических играх в преддверии президентских выборов, которые состоятся во вторник.

Коронавирус в Индии и Бразилии

в Индии зафиксировано к этому времени 8 242 161 случай заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 17,55% от общего количества зараженных в мире. Только за последние сутки число инфицированных в стране увеличилось на 45 231, скончались 496 человек, а общее число летальных исходов достигло 122 752.

В индийском Раджастане запретят петарды из-за опасности распространения коронавируса. Об этом заявил главный министр штата Ашок Гелот в своем Twitter-аккаунте.

"Правительство решило запретить продажу и использование петард, чтобы защитить здоровье зараженных COVID-19 от ядовитого дыма", – пояснил он. Гелот подчеркнул, что защита граждан – главная задача властей Индии.

Индия занимает второе место в рейтинге по количеству зараженных в мире.

В Бразилии за сутки число инфицированных увеличилось более чем на 10 тысяч и составило 5,55 миллиона человек. За сутки скончались 190 человек, а общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 160 тысяч.

Из больницы выписали министра здравоохранения Бразилии Эдуарду Пазуэллу, который ранее был туда доставлен с заболеванием COVID-19, вызываемым новой коронавирусной инфекцией.

Журналисты уточняют, что у главы бразильского Минздрава в настоящее время хорошее самочувствие и он восстановился после обезвоживания организма.

Также указывается, что Пазуэллу будет далее лечиться в домашних условиях под наблюдением медиков.

Ситуация в мире

Ряд европейских стран, в том числе Бельгия, Великобритания, Германия и Франция, вновь ввел карантинные меры с целью сдержать распространение вируса.

За прошедшие сутки во Франции зарегистрировали 52 518 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордом за время пандемии в стране. Это следует из данных по заражениям, которые собирает правительство Франции.

Предыдущий рекорд был установлен 25 октября, когда в стране зарегистрировали 52 010 случаев заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки в стране умерли 416 человек, у которых диагностировали инфекцию. Выздоровели 877 человек.

С 30 октября французские власти ввели новые противовирусные ограничения. Школы остались открытыми, работа предприятий продолжается. Дома престарелых можно посещать. При этом в стране закрываются развлекательные центры, бары, рестораны и кафе и отменяются массовые мероприятия.

По словам президента страны Эмманюэля Макрона, ограничения продлятся до 1 декабря.

В Словакии началось масштабное тестирование всех граждан старше 10 лет. В общей сложности за две недели будут протестированы 4 миллиона человек. По словам властей, в условиях резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, это единственный способ избежать общенационального локдауна.

Похоронные бюро по всей Испании начали забастовку, требуя увеличения персонала в связи с тем, что резко растет смертность от коронавируса. Профсоюзы заявляют, что скоро люди могут столкнуться с задержкой похорон, как это уже было в самом начале эпидемии в стране. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в Испании превысило 1,1 миллиона человек, умерли – 35,8 тысячи.

В Германии на месяц введен облегченный локдаун, ограничения в основном коснутся спортивной, развлекательной и ресторанной сферы. Заведения общепита продолжат обслуживание только на вынос. Собираться на улице можно компаниями до 10 человек, являющихся членами только двух семей. Малый бизнес может рассчитывать на компенсацию финансовых потерь со стороны государства. Школы, магазины и офисы продолжат работать в обычном режиме.

В Бельгии – одной из самых пострадавших от пандемии европейских стран – также введены жесткие ограничения. Как и во Франции здесь действует комендантский час в ночное время, закрыты магазины не первоочередного значения.

При населении 11,5 миллиона человек смертность от COVID-19 в стране составила более 11 тысяч человек. За прошедшую неделю суточная статистика новых случаев заболевания в среднем составляла 15,8 тысячи. Больницы по всей стране работают в экстренном режиме.

Италия готовится к введению режима карантина, в частности, будет ограничено передвижение между регионами. По всей стране проходят акции против нового локдауна. Представители малого и среднего бизнеса заявляют, что очередные ограничения более смертоносны для них, чем вирус. Самые сильные протестные настроения наблюдаются в северном регионе Ломбардия, ставшем первым европейским эпицентром пандемии во время первой волны весной этого года.

Готовится к локдауну и Англия, который начнется в четверг и продлится до 2 декабря. В минувшие выходные премьер-министр страны Борис Джонсон, объявляя о введении мер, сказал, что это необходимо, чтобы "спасти Рождество". Число заболевших в Британии превысило миллион человек и продолжает расти.

Ранее ученые заявили, что реальная ситуация оказалась в четыре раза хуже самых мрачных прогнозов эпидемиологов на эту осень. При этом в научном совете при правительстве Sage уверены, что локдаун надо было вводить раньше – во время двухнедельных осенних каникул, которые только что закончились.

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С четверга на территории Англии закрываются все развлекательные заведения, пабы, рестораны, спортзалы, бассейны и магазины товаров не первой необходимости. Отличие от весеннего локдауна в том, что остаются открытыми школы, колледжи и вузы. В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии действуют свои правила карантина.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 3 ноября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 42 579 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 26 800 пациентов выздоровели, 342 скончались.

В карантине к этому времени находятся 2 977 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 4 293, в ковид-гостиницах – 2 236.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к двум тысячам.

Жертвами вируса стали уже все больше политиков и государственных чиновников. Так, накануне коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии Георгия Гахария. На самоизоляции глава его администрации Натия Мезвишвили и министр экономики Натия Турнава из-за контактов с инфицированными. Коронавирус в эти дни выявлен у министра здравоохранения Аджарии и одного из кандидатов в мажоритарные депутаты от "Национального движения".

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии пока воздерживается принимать жесткие ограничения и вводить чрезвычайное положение, тем боле в условиях, когда в столице и в других городах страны после парламентских выборов 31 октября проводятся перманентные акции протеста оппозиции.

По материалам мировых СМИ