Коронавирус в правительстве Грузии: какие меры предпринимаются?

ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Работники администрации правительства Грузии пройдут тест на коронавирус, часть сотрудников отправлена на самоизоляцию, заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге во вторник.

Коронавирус в окружении премьера: Гахария ушел на самоизоляцию>>

Накануне вечером стало известно, что коронавирус подтвердился у премьер-министра Георгия Гахария и главы правительственного аппарата Натии Мезвришвили. В связи с этим министры экономики Натия Турнала и образования Михаил Чхенкели перешли на самоизоляцию.

"Конечно, эпидемиологи провели детальное исследование контактов, также всем сотрудникам были даны указания касательно того, кто должен отправиться на самоизоляцию. Есть конкретный список, согласно которому по плану будет проходить тестирование всего рабочего персонала", - заявила Тикарадзе.

Коронавирус выявлен и у некоторых представителей оппозиции – COVID-19 был диагностирован у кандидата в мажоритарные депутаты от партии "Единое национальное движение - Демократическая Грузия" Кахи Окриашвили.

За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1 500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля. С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 44 522 случая заражения, из них выздоровели 28 633 пациента, скончались - 362. Эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.