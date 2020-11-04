В Грузии за последние сутки от коронавируса скончались 19 пациентов

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии от коронавирусной инфекции скончались 19 пациентов, сообщил глава операционного штаба при межведомственном координационном совете Александре Ходжеванишвили.
В Тбилиси срочно закрываются все детские сады - угроза коронавируса>>
В частности, больше всего летальных исходов было зафиксировано в черноморском крае Аджарии – девять человек, далее следует Имерети – шесть пациентов, в Тбилиси – два, Шида Картли – один и Самегрело - Земо Сванети еще один.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 295 – это рекордный показатель с начала пандемии.
На сегодняшний день, в общей сложности в Грузии выявлено 46 817 случаев заражения, из них выздоровели 31 170 пациентов, скончались 381.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.