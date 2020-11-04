В Грузии за последние сутки от коронавируса скончались 19 пациентов

С 26 февраля по сегодняшний день общее количество жертв коронавируса в Грузии достигло 381 человека

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии от коронавирусной инфекции скончались 19 пациентов, сообщил глава операционного штаба при межведомственном координационном совете Александре Ходжеванишвили.

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В частности, больше всего летальных исходов было зафиксировано в черноморском крае Аджарии – девять человек, далее следует Имерети – шесть пациентов, в Тбилиси – два, Шида Картли – один и Самегрело - Земо Сванети еще один.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 295 – это рекордный показатель с начала пандемии.

На сегодняшний день, в общей сложности в Грузии выявлено 46 817 случаев заражения, из них выздоровели 31 170 пациентов, скончались 381.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.