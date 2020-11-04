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Оборудование в роддоме Маралика

У новорожденного ребенка в Батуми выявили коронавирус

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (57)
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Sputnik Грузия
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Предположительно, коронавирус ребенку передался от матери, которая заразилась им за последние несколько дней до родов

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. В Батумском роддоме у новорожденного младенца выявили коронавирус, сообщает Аджарское телевидение.

Инфицирована и мать ребенка, которая уже несколько дней находится в клинике.

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За последнюю неделю в батумском роддоме на свет появились пять детей, после тестирования коронавирус выявили только у одного младенца.

Закрытый детский сад во время пандемии коронавируса в Грузии
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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В клиниках региона на данный момент лечатся 690 пациентов с коронавирусом, состояние 84 из них тяжелое, а 72 - критическое. В целом, в Аджарии инфицированы около пяти тысяч человек.

В этом черноморском крае за последние сутки от коронавируса скончались девять пациентов. Их возраст колеблется в районе 47-82 лет. Все пациенты скончались в клиниках Батуми.

За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1 500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2295 – это рекордный показатель с начала пандемии. Скончались за последние 24 часа в Грузии 19 человек.

На сегодняшний день, в общей сложности в Грузии выявлено 46 817 случаев заражения, из них выздоровели 31 170 пациентов, скончался 381.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (57)


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