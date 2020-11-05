15:45 05 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9042
  • 100 RUB4.2148
  • USD3.3409
Поиск
Георгий Гахария работает из карантина. Видео онлайн совещание с правительством

"Будет еще хуже" – премьер предупредил о новой вспышке вируса в Грузии

photo : press-service of Government of Georgia
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (68)
113502
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/03/249916907.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201105/249933202/Budet-esche-khuzhe---premer-predupredil-o-novoy-vspyshke-virusa-v-Gruzii.html

Рост числа инфицированных в стране Георгий Гахария напрямую связал с повышенной мобильностью людей и начавшимися массовыми уличными акциями

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария предупредил, что из-за акций протеста эпидемиологическая ситуация в стране будет хуже, чем ожидалось.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии приближается к 50 тысячам>>

"Мы переходим на новую фазу. Сегодня у нас уже более 2,4 тысячи новых случаев. С учетом тех политических процессов, которые происходят на улице, и динамики распространения вируса в Европе, как видно, распространение будет расти. Это факт, и мы должны быть готовы к этому", - заявил Гахария.

Премьер отметил, что все ведомства должны быть максимально мобилизованы.

"Безусловно, те политические активности, которые происходят на улице, очень ускорят пик вируса. Ситуация будет гораздо хуже, чем мы ожидали, поскольку мобильность и уличные акции прямо связаны с быстрым ростом инфицирования. Поэтому необходима полная мобилизация абсолютно всех министерств и ведомств", - заявил Гахария.

Больные коронавирусом в больнице в Калифорнии, США. Пандемия COVID 19
© AP Photo / Jae C. Hong
Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 5 ноября

При этом глава правительства отметил, что власти не меняют стратегию адаптации.

"Но параллельно адаптации мы должны очень эффективно думать, каким может быть пакет точечных ограничений, чтобы он был более эффективным. Мы не говорим о системных ограничениях в масштабе страны, а о точечных ограничениях", - заявил премьер.

Георгий Гахария сам заразился коронавирусом и работает дистанционно.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 401. Скончались 20 человек.

По официальным данным, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 49 218 случаев заражения. Вылечились 33 459 пациентов. Скончался 401.

Первый случай инфицирования COVID-19 в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (68)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атака на университет в Кабуле, унесшая жизни 20 человек – фото последствий
Маски везде, школа на удаленке: новые ограничения в Грузии - видео
Маски везде, школа на "удаленке": новые ограничения в Грузии - видео
Коронавирус в Грузии: рекордная неделя октября
Коронавирус в Грузии: рекордная неделя октября
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться