Система здравоохранения Грузии не выдержит, если заболеют все одновременно - эпидемиолог

Не только госпитальный сектор Грузии, но и ни одной другой страны не в состоянии справиться с таким потоком инфицированных, какой наблюдается во всем мире при второй волне коронавируса

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Ни одна система здравоохранения не сможет выдержать, если заболеют все одновременно, заявил на брифинге заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

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По его словам, весной и осенью, когда он предупреждал о возможной перегруженности системы здравоохранения, его обвинили в запугивании граждан, но это реальность, ни одна система, даже самых развитых стран, не сможет справиться с таким потоком пациентов одновременно.

"Ни в одной стране, ни одна система здравоохранения, если даже мы возьмем и перенесем немецкие больницы со своими немецкими врачами сюда, не выдержит, если мы заболеем все вместе. А это произойдет, если мы не будем соблюдать элементарные правила. Это реальность", - заявил Имнадзе.

Если в начале пандемии в Грузии каждый пациент с коронавирусом, даже бессимптомный, мог пройти лечение в стационаре, сейчас, когда число инфицированных ежедневно увеличивается на более чем две тысячи, такой возможности в стране уже нет. Многие пациенты лечатся дома, получая консультации врача по телефону.

Имнадзе отметил, что, если у пациента наблюдаются клинические признаки, характерные коронавирусу, быстрый тест на антиген больше не подлежит перепроверке ПЦР-тестированием.

По его словам, тот тест на антиген, который сейчас доступен в Грузии, производится в Южной Корее и рекомендован ВОЗ.

"Его чувствительность почти 97%, а специфичность почти стопроцентная. То есть различия теста на антиген и ПЦР-тестирования на чувствительность и специфичность практически нет", - отметил Имнадзе, добавив, что премьер-министр уже подписал постановление, в каком случае в первую очередь должны применяться быстрые тесты на антиген, а в каких ПЦР.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 401. Скончались 20 человек. Сначала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 49 218 случаев заражения. Вылечились 33 459 пациентов. Скончался 401.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.