В Грузии из 125 инфицированных умирает один - эпидемиолог

Паата Имнадзе заявляет, что снизить смертность возможно, если поголовно все будут соблюдать установленные правила

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Из 125 инфицированных пациентов на сегодняшний день в Грузии умирает один, заявил на брифинге заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

В Грузии к борьбе с пандемией COVID-19 подключают медиков-пенсионеров>>

"Если посчитать, то сейчас из каждых 125 заболевших один умирает. Чем больше будет этих 125 пациентов, тем больше людей умрет… Нам приходится ходить по острию ножа, принимая такие ограничения, чтобы функционировала экономика", - заявил Имнадзе.

По словам эпидемиолога, делается все для того, чтобы введенные ограничения не имели отношения к политике.

"Мы сейчас находимся в таком периоде, когда любое ограничение воспринимается как ограничение политической активности. В это время все делается так, чтобы не было ни малейшего подозрения, что это в какой-то связи с политикой. Мы должны идти по этому пути. Экономика нашей страны не такая сильная, чтобы вводить строгие ограничения", - подчеркнул Имнадзе.

По его словам, смертность в стране возрастет, если население не будет соблюдать рекомендации.

"И это проблема не только Грузии. Если каждый из нас не внесет хотя бы самый маленький вклад тем, что будет носить маску везде, держать дистанцию, поверьте - ничто не остановит корону. Человечество пока ничего не выдумало против коронавируса, кроме дистанции и маски", - отметил Имнадзе.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 775. Скончались 22 человека.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 51 993 случая заражения. Вылечились 37 019 пациентов. Скончались 423.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.