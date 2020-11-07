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Гостиница Рустави в которой находятся люди в изоляции в связи с эпидемией коронавируса

Всем пациентам ковид-гостиниц Грузии сделают три обязательных обследования

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (89)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201107/249952929/Vsem-patsientam-kovid-gostinits-Gruzii-sdelayut-tri-obyazatelnykh-obsledovaniya.html

Эпидемиологи решили, как избежать рисков для пациентов, которые проходят лечение дома или в гостиницах

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Всем инфицированным коронавирусной инфекцией гражданам Грузии, находящимся в ковид-гостиницах, а также части пациентов, лечащихся дома, сделают три обязательных обследования, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, с помощью данных обследований улучшится уход за пациентами, лечащимися дома и в ковид-гостиницах. По подсчетам специалистов, таких пациентов около 75%. На данный момент в Грузии 25% инфицированных нуждаются в госпитализации.

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"В ведущих странах мира удается госпитализировать только 15%, 85% остаются на дому. У нас госпитализировано 75%, а 25% остаются дома и в гостинице. Но сегодняшнее заседание полностью было посвящено тому, как улучшить уход за пациентами дома и в гостинице, чтобы минимизировать риск их смерти", – заявил Церцвадзе после завершения встречи с клинической группой.

Всем пациентам в ковид-гостиницах и части инфицированных, лечащихся на дому сделают три обязательных обследования – это общий анализ крови, D-димер и определение сатурации.

"Выборочно это и сейчас делается, но с сегодняшнего дня это будет обязательно и систематически… Эти три обследования имеют очень большое значение. D-димер дает нам сигнал, есть ли риск тромбоэмболических осложнений у этих пациентов. Вы знаете, что почти четверть смертей обусловлены именно тромбоэмболическими заболеваниями, а среди пациентов, находящихся на дому почти на 100%. Это даст нам сигнал и удастся избежать тромбоэмболического осложнения", – отметил Церцвадзе.

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Что касается общего анализа крови, то он даст информацию насколько тяжелым является процесс и нет ли бактериального осложнения, нужно ли включать в лечение антибиотики и другие средства.

Определение сатурации также очень важно. Оно дает возможность узнать не является ли пациент кислородозависящим.

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"Пациент может не чувствовать, что он кислородозависим. Он может свободно дышать, это характерно коронавирусу, но в крови может не быть достаточного количества кислорода. Такие пациенты являются основной группой риска в ухудшении положения и смерти. Такие пациенты незамедлительно будут переведены из дома в госпиталь", – подчеркнул Церцвадзе.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 775. Скончались 22 человека. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 51 993 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 560 человек, с начала пандемии вылечились 37 019 пациентов. Скончались 423. В карантине в данное время находятся 3 094 человека, в стационарах – 4 618, в ковид-гостиницах – 2 438. 41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (89)


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