Всем пациентам ковид-гостиниц Грузии сделают три обязательных обследования

Эпидемиологи решили, как избежать рисков для пациентов, которые проходят лечение дома или в гостиницах

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Всем инфицированным коронавирусной инфекцией гражданам Грузии, находящимся в ковид-гостиницах, а также части пациентов, лечащихся дома, сделают три обязательных обследования, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, с помощью данных обследований улучшится уход за пациентами, лечащимися дома и в ковид-гостиницах. По подсчетам специалистов, таких пациентов около 75%. На данный момент в Грузии 25% инфицированных нуждаются в госпитализации.

"В ведущих странах мира удается госпитализировать только 15%, 85% остаются на дому. У нас госпитализировано 75%, а 25% остаются дома и в гостинице. Но сегодняшнее заседание полностью было посвящено тому, как улучшить уход за пациентами дома и в гостинице, чтобы минимизировать риск их смерти", – заявил Церцвадзе после завершения встречи с клинической группой.

Всем пациентам в ковид-гостиницах и части инфицированных, лечащихся на дому сделают три обязательных обследования – это общий анализ крови, D-димер и определение сатурации.

"Выборочно это и сейчас делается, но с сегодняшнего дня это будет обязательно и систематически… Эти три обследования имеют очень большое значение. D-димер дает нам сигнал, есть ли риск тромбоэмболических осложнений у этих пациентов. Вы знаете, что почти четверть смертей обусловлены именно тромбоэмболическими заболеваниями, а среди пациентов, находящихся на дому почти на 100%. Это даст нам сигнал и удастся избежать тромбоэмболического осложнения", – отметил Церцвадзе.

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Что касается общего анализа крови, то он даст информацию насколько тяжелым является процесс и нет ли бактериального осложнения, нужно ли включать в лечение антибиотики и другие средства.

Определение сатурации также очень важно. Оно дает возможность узнать не является ли пациент кислородозависящим.

"Пациент может не чувствовать, что он кислородозависим. Он может свободно дышать, это характерно коронавирусу, но в крови может не быть достаточного количества кислорода. Такие пациенты являются основной группой риска в ухудшении положения и смерти. Такие пациенты незамедлительно будут переведены из дома в госпиталь", – подчеркнул Церцвадзе.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 775. Скончались 22 человека. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 51 993 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 560 человек, с начала пандемии вылечились 37 019 пациентов. Скончались 423. В карантине в данное время находятся 3 094 человека, в стационарах – 4 618, в ковид-гостиницах – 2 438. 41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.