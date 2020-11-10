В Грузии могут быть введены дополнительные точечные ограничения

Системные ограничения с целью превенции распространения COVID-19 в стране правительство на этом этапе вводить не планирует

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при правительстве Грузии планирует рассмотреть дополнительный пакет точечных ограничений, чтобы снизить темпы распространения вируса.

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Межведомственный координационный совет под руководством премьер-министра Грузии Георгия Гахария обсудил во вторник создавшуюся эпидемиологическую ситуацию в стране и действующие ограничения.

Заседания совета проходят в онлайн-формате, поскольку у премьера, а также министра экономики выявили коронавирус, и они проходят лечение в домашних условиях.

На встрече отмечалось, что страна пока продолжит практику точечных и локальных ограничений, и введение системных ограничений в стране не планируется.

Совет еще раз подчеркнул важность и необходимость точного выполнения установленных правил, в том числе ношение масок и соблюдение дистанции. Отмечалось, что это касается и политических процессов.

На заседании также были обсуждены те мероприятия, которые по поручению премьер-министра осуществляет Минздрав Грузии для того, чтобы избежать чрезмерной загрузки госпитального сектора. Еще раз подчеркивалось, что госпитализации подлежат в первую очередь тяжелые случаи и потом все остальные при наличии свободных мест.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к трем тысячам.

Ухудшение эпидемиологической ситуации вынудило правительство ввести новые ограничения. С понедельника, 9 ноября, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того, с понедельника в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 970. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 63 650 случаев заражения. Скончались 521.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.