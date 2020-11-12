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Эпидемия коронавируса. Молодые жители столицы Грузии в масках идут по улице

Эпидситуация в Грузии ухудшается: Тбилиси остается "красной зоной"

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (135)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201112/250009494/Epidsituatsiya-v-Gruzii-ukhudshaetsya-Tbilisi-ostaetsya-krasnoy-zonoy.html

Специалисты относят грузинскую столицу к т. н. "красной зоне", где есть высокий риск распространения инфекции

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили рекордное количество (3 120) новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них большая часть приходится на столицу, сообщил руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили на брифинге в четверг.

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В частности, за последние 24 часа коронавирус в Тбилиси диагностировали у 1 033 человек. Специалисты относят грузинскую столицу к т. н. "красной зоне", где есть высокий риск распространения инфекции.

В грузинских регионах же ситуация следующая:

 Регион   Количество новых случаев
 Аджария  502
 Имерети  517
 Квемо Картли  192
 Самегрело - Земо Сванети  332 
 Шида Картли  126
 Кахети   100
 Мцхета-Мтианети  107
 Гурия  95
 Самцхе-Джавахети   95
 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети  21

На данный момент в стране 16 887 активных случаев, 4 918 из них лечатся в клиниках, 3 311 пациентов находятся в ковид-гостиницах, а 8 658 пациентов лечатся дома.

К аппарату искусственного дыхания подключены 329 пациентов.

В Грузии за последние сутки выявили 3 120 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 69 681 случай заражения.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

COVID-19 в Грузии
© Sputnik / Konstantin Ivanov
COVID-19 в Грузии
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (135)


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