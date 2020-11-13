Грузия отличилась в борьбе с COVID-19 в пенитенциарной системе

На фоне обострения эпидситуации в стране грузинская пенитенциарная система все еще остается для коронавируса неприступной крепостью

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Грузия попала в список успешных стран Совета Европы по борьбе с COVID-19 в пенитенциарной системе, об этом заявил глава департамента государственного представительства в международных судах министерства юстиции Грузии Бека Дзамашвили.

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По его информации, Совет Европы опубликовал два отчета о влиянии COVID-19 на популяцию в пенитенциарных учреждениях. Первый отчет содержит в себя данные с января по 15 апреля 2020 года. В этом отчете Грузия упоминается в списке таких стран, где в пенитенциарной системе не был зафиксирован COVID-19, как Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Черногория, Северная Македония и Сан-Марино.

Второй отчет охватывает период до 15 сентября 2020 год. В исследовании Грузия числится среди стран, которые сохраняли стабильность во время кризиса, вызванного пандемией. В этот перечень вошли Австрия, Чехия, Дания, Германия, Греция, Литва, Латвия, Эстония, Мальта, Испания, Великобритания и другие.

В министерстве отмечают, что благодаря комплексным мерам по сдерживанию распространения коронавируса пенитенциарная система Грузии остается устойчивой к COVID-19.

С целью превенции распространения нового коронавируса в пенитенциарных учреждениях Грузии с 5 марта действует особый режим. В частности, заключенным были ограничены некоторые права, предусмотренные Кодексом заключения. Это право на продолжительные и короткие свидания, возможность временно покидать территорию пенитенциарного учреждения. Также был прекращен прием передач, кроме писем.

С 20 мая для заключенных возобновилась отправка посылок всех видов, в том числе одежды, обуви, предметов личного пользования и продуктов питания.

Для предотвращения возможного распространения вируса в пенитенциарной системе с 30 мая этого года сотрудники учреждений проходят плановое ПЦР-тестирование каждые две недели.

Между тем в стране эпидемиологическая ситуация резко ухудшилась. С начала пандемии к 13 ноября коронавирус в стране диагностирован у более 73 тысяч человек. Выздоровели более 55,5 тысячи. Скончались 636.

Ухудшение эпидемиологической ситуации вынудило правительство ввести новые ограничения. С понедельника, 9 ноября, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта. Действуют и другие ограничения.