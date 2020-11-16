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Министерство здравоохранения Грузии

В Грузии заработал новый портал в помощь службе "112"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Горячая линия Минздрава и кол-центр "112" уже не в силах справиться с потоком звонков, настолько увеличилось количество людей, нуждающихся в медицинской помощи

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. В Грузии заработал новый портал, который поможет горячей линии Минздрава Грузии и кол-центр "112" справиться с потоком звонков.

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Как заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, портал ehealth.moh.gov.ge создан для того, чтобы в условиях резкого увеличения числа инфицированных сделать медицинскую сферу более доступной. Она призвала граждан при появлении первых симптомов коронавируса немедленно связываться с семейным врачом.

"Все граждане должны связаться со своим семейным врачом. Также, важным новшеством является портал. Указав на нем свой личный номер, гражданин через портал может выяснить к какому представителю первичной сети здравоохранения и врачу он приписан", – заявила Тикарадзе.

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© photo: Sputnik / Sergey Guneev
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В Грузии все больше граждан жалуются на то, что они не могут дозвониться до службы скорой помощи и на "112", и получить медпомощь.

С начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у более 79 тысяч человек. Вылечились более 62 тысяч. Скончались 703 человека.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных уже составляет более трех тысяч.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С понедельника, 9 ноября, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта. Действуют и другие ограничения.

Первый случай  коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (165)


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