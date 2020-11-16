Грузия в ожидании вакцины от COVID-19

Как только Грузия получит вакцину, в первую очередь прививки будут сделаны представителям группы риска и медперсоналу

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. К этому времени в мире уже создано более 150 вакцин-кандидатов, а информация о безопасности пяти-шести из них будет доступна уже в конце ноября, заявила в эфире телекомпании Imedi директор Европейского департамента программ по здравоохранению ВОЗ Нино Бердзули.

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По ее словам, уже в начале следующего года будет доступна информация о том, какая вакцина смогла пройти преквалификацию и какая вакцина будет одобрена для неотложного использования.

"Если в одной стране показатель вакцинации составит 80%, а в другом месте вакцина не будет доступна или охват будет очень низкий – 5-10%, это не означает, что мы сможем свободно вернуться к нормальной жизни, открыть экономику и так далее", – заявила Бердзули.

Во время пандемии принцип солидарности и равномерного распределения вакцин является решающим, отметила Бердзули. На начальном этапе вакцина будет лимитирована, поэтому четко должны быть определены приоритеты, кто в первую очередь должен быть вакцинирован.

"Мы в европейском офисе ВОЗ работаем над детальными рекомендациями, которые отражают специфику именно европейского региона и делят вакцинацию на фазы: сколько должно быть вакцинировано людей, какие возрастные категории. Будут предусмотрены демографические показатели", – заявила Бердзули, добавив, что в приоритете будет и медперсонал.

В отношении Грузии Бердзули сказала, что предположительно речь идет о 20-процентном покрытии.

"Если мы сможем добиться этого показателя в течение первых двух лет, это будет очень хорошо. Когда в стране будет 20-процетное покрытие, после доступность будет расширена, но на это уйдет время", – подчеркнула Бердзули.

Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна рассчитывает получить до 700 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках международного механизма "Ковакс" (COVAX).

COVAX – инициатива по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, которая объединяет более 170 стран. В рамках этого механизма сейчас разрабатывается девять вакцин-кандидатов, а еще девять потенциальных вакцин проходят оценку. Одновременно ведутся переговоры с другими производителями, разработки которых в настоящее время не финансируются COVAX.

Цена партии, на которую претендует Грузия, составляет 17 миллионов долларов. Из них в COVAX перечислено уже 4 миллиона долларов. С данной платформой Грузия сотрудничает уже два десятка лет.

Вакцина должна быть одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), а также Всемирной организацией здравоохранения.

Ожидается, что в первую очередь вакцинации в Грузии будут подвергнуты граждане, входящие в группу риска – пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями органов дыхания, а также медперсонал.

К этому времени с начала пандемии в Грузии коронавирусом уже инфицировано более 79 тысяч человек. Вылечились более 62 тысяч. Скончались 703 человека.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.