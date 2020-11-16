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Больница. Капельница

Еще 30 смертей: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (165)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201116/250058090/Esche-30-smertey-obnarodovany-novye-dannye-po-koronavirusu-v-Gruzii.html

Общее количество людей, скончавшихся от коронавирусной инфекции в Грузии, достигло 733

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 30 пациентов, сообщил руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили на брифинге.

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Из 30 пациентов в Тбилиси скончались 15. Остальные смертельные случаи зафиксированы в следующих регионах:

 Регион  Количество скончавшихся от COVID-19
 Аджария  5
 Имерети  7
 Шида Картли  2 
 Квемо Картли  1

Таким образом, с начала пандемии по сей день в Грузии выявлено 733 смертельных случая COVID-19.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев, С начала пандемии выявлено более 80 тысяч инфицирования, скончались более 700 человек. В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (165)


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