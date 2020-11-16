Еще 30 смертей: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 30 пациентов, сообщил руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили на брифинге.

Хватит ли в больницах Грузии мест для заразившихся коронавирусом?>>

Из 30 пациентов в Тбилиси скончались 15. Остальные смертельные случаи зафиксированы в следующих регионах:

Регион Количество скончавшихся от COVID-19 Аджария 5 Имерети 7 Шида Картли 2 Квемо Картли 1

Таким образом, с начала пандемии по сей день в Грузии выявлено 733 смертельных случая COVID-19.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев, С начала пандемии выявлено более 80 тысяч инфицирования, скончались более 700 человек. В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.